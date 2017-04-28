Nintendo Switch, Yüzleri Güldürdü!
Wii U ile beklentilerin çok altında kalan Nintendo, yeni konsolu Switch ile eski güzel günlerine geri dönüyor!
Nintendo, ilk Wii konsolu ile 100 milyon ünitenin üzerinde bir satış başarısı yakaladıktan sonra, Wii U ile büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Wii U, piyasada kaldığı süre boyunca, sadece 14 milyon satışa ulaşarak Nintendo'yu fazlasıyla üzmüştü.
Ama şimdi işler, yine iyiye gidiyor gibi görünüyor. Şirket, 2017 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve 1.6 milyar dolar kar ettiğini duyurdu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam, sadece 170 milyon dolar seviyesindeydi.
Bu büyümenin nedeni, tabii ki yeni konsol Switch. Nintendo, Switch'in, sadece 1 yıl sonunda, Wii U'nun toplam satışını geride bırakmasını bekliyor.
Donanımın yanı sıra, yazılım kısmı da Nintendo'nun yüzünü güldürüyor. Özellikle The Legend of Zelada: Breath of the Wild, Switch'tan bile fazla satarak büyük bir başarıya imza attı.
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