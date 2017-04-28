Nintendo Switch, Yüzleri Güldürdü!

Wii U ile beklentilerin çok altında kalan Nintendo, yeni konsolu Switch ile eski güzel günlerine geri dönüyor!

Nintendo Switch, yüzleri güldürdü!

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