No Time To Die'ın ertelenmesinin ardından Sony'den 4 filmi erteleme kararı

Türkiye'de Ölmek İçin Zaman Yok adıyla yayınlanacak olan No Time To Die üçüncü kez ertelendi. İlk olarak 2020 Nisan ayında yayınlanması planlanan film koronavirüs pandemisi nedeniyle Kasım ayına ertelenmiş, ardından Nisan 2021'e uzatılmıştı. Aynı zamanda iflas eden MGM, son bir karar olarak filmi 8 Ekim 2021 tarihine aldı.
No Time To Die , bu tarihte Sony'nin Morbius ve The Addams Family 2 filmleri ile Warner Bros'un filmi Dune ile rekabet edecek.
Sony'den 4 Film İçin Erteleme Kararı
No Time To Die'dan (Ölmek İçin Zaman Yok) sonra Sony'den de erteleme kararları geldi. Ghostbusters: Afterlife, Uncharted, Cinderella ve Peter Rabbit 2 yayın tarihleri ertelendi.
- Uncharted, 2021 Temmuz'dan 11 Şubat 2022'ye alındı.
- Peter Rabbit: The Runaway, 2021 Nisan ayından 11 Haziran 2021'e ertelendi.
- Cinderella, Şubat'tan 16 Temmuz tarihine ertelendi.
- Afterlife, 11 Haziran 2021'den 11 Kasım 2021 tarihine alındı.
Yeni vizyon tarihlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği henüz bilinmiyor.
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