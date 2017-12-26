Nokia 2, Dayanıklılık Testinden Sağlam Çıktı
Nokia'nın uygun fiyatlı model Nokia 2, sert bir dayanıklılık testine tabi tutuldu; işte sonuç!
HMD Global'in şu anki en dayanıklı telefonu Nokia 2, acımasız bir dayanıklılık testine tabi tutuldu. YouTube kanalı JerryRigEverything'in yaptığı testte telefon çizilmeden yanmaya ve bükülmeye çeşitli müdahalelere maruz kaldı.
Çizme testiyle işe başlayan JerryRigEverything, Nokia 2'nin IPS LCD ekranının Moh ölçeğinde seviye 6'da olduğunu söyledi. Kanal ikinci olarak ön kamerayı ve ekranın altındaki kapasitif düğmeleri test etti. Bu bileşenler ekranla aynı cam tarafından korunduğu için yakın bir dayanıklılık puanı aldı. Hoparlöre hasar vermek ise çok kolay oldu.
Yanma testinde telefon 5 saniye dayanabildi. Ancak cihazın IPS LCD ekranının pikselleri, saniyeler içerisinde tekrar çalışır hale geldi. Bükme testi telefonun bir miktar bükülmesine neden olsa da ekran ve çerçevenin hasar almadığı gözleniyor. JerryRigEverything'e göre uygun fiyatlı bir telefonun biraz bükülmesi çok önemli değil ve hatta telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor.
Android 7.1.1 Nougat ile gelen Nokia 2, 5 inç HD ekrana sahip ve işlem gücünü 1,3GHz Qualcomm Snapdragon 212'den alıyor. Sadece 1GB RAM'le gelen Nokia 2, 8 megapiksel arka kameraya, 5 megapiksel ön kameraya ve iki gün pil ömrü sunduğu iddia edilen, çıkartılmayan 4.000mAh pile sahip.
Zeynel A. Öztürk
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