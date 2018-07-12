Not Defteri'ne Yeni İşlevler Geliyor!
Windows'un en temel araçlarından Not Defteri, yıllar sonra birkaç sürpriz işlevle güncelleniyor!
Microsoft, yıllardır güncellemediği Not Defteri'ne şaşırtıcı sayıda yeni özellik eklemeye hazırlanıyor. Bu yeniliklerde Windows 10 kullanıcılarının taleplerinin etkili olduğu açık.
Not Defteri yakında alacağı güncelleme sonrasında metinlere Ctrl'de tutup fare çarkını döndürerek yakınlaşmanıza ve uzaklaşmanıza izin verecek. Bunun yanıda satır sonu desteği de geliştirilecek ve bu sayede Unix/Linux satır sonları (LF) ve Macintosh satır sonları (CR) desteklenmeye başlanacak. Bunların yanı sıra durum çubuğu varsayılan olarak açık olacak ve sözcük kaydırma ayarı etkin olduğunda, satır ile sütun numaralarını gösterecek.
Not Defteri'ne gelecek bir başka yenilik, Ctrl + Backspace'e basarak önceki kelimeyi silebilmek olacak. Bunun yanında büyük dosyaları eskisinden daha hızlı biçimde açabileceksiniz. Son olarak kelimelere sağ tıklarak Bing'de arama yapabileceksiniz.
Not Defteri'ndeki yenilikler, Redstone 5 kod adlı güncellemeyle gelecek. Son rötuşları yapılan bu güncellemenin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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