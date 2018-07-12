Not Defteri'ne Yeni İşlevler Geliyor!

Windows'un en temel araçlarından Not Defteri, yıllar sonra birkaç sürpriz işlevle güncelleniyor!

Not Defteri'ne Yeni İşlevler Geliyor!

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