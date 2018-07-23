Note 9 Gelmeden Güncellemesi Geldi!

Samsung Galaxy Note 9 henüz tanıtılmadı ama şimdiden, yazılım güncellemesi geldi bile!

Note 9 gelmeden güncellemesi geldi!

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