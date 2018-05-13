On Binlerce Kamera, Hacker'ların Emrinde!
Hacker'ların, sayıları on binleri bulan güvenlik kameralarını adeta "yol geçen hanına" çevirebildikleri ortaya çıktı!
On binlerce güvenlik kamerası, hackerlara karşı tamamen savunmasız durumda. İnternete bağlı olan bu kameralar, Arjantinli bir araştırmacı olan Ezequiel Fernandez'in bulduğuna göre, hemen herkesin oldukça kısa bir kod ile faydalanabileceği önemli bir açık barındırıyor.
Araştırmacı, açığı ilk olarak İspanyol kamera üreticisi TBK Vision'ın ürettiği kameralarda bulsa da, daha sonra devam ettiği incelemelerde, Dünya genelinde başka markaların ürettiği kameraların da bu açığı barındırdığını fark etmiş. Bu isimlerin arasında CeNova, Night Owl, Nova, Pulnix, Q-See ve Securus yer alıyor. Açık, hackerların kameranın kullanıcı adını ve şifresini düz yazı formunda ele geçirmelerine imkan tanıyor.
İnternete bağlı güvenlik kameraları, özellikle standart şifreler ile sunulduklarında hackerlara karşı son derecede savunmasız oluyor. Hackerlar, Google veya Shodan gibi arama motorları ile kameraları internet üzerinde bulabiliyor. Genellikle bunun ardından da bir giriş denemesi yapabiliyorlar. Örneğin, eğer hem kullanıcı adını hem de şifreniz "admin" ise, hackerların kameranıza erişim sağlaması oldukça kolay oluyor.
Hackerların bol miktarda kameraya bir anda ulaşmalarını sağlayan yollar bulmaları ile de durum daha kötü oluyor. 2016 yılında Mirai saldırıları sırasında yaşanan olay da buydu ve hackerlar, internete bağlı kameraları ele geçirerek kötü amaçlı bir yazılım yüklemişlerdi. Daha sonra da bu kameralar, Twitter, Reddit ve Netflix gibi popüler internet sitelerine çok miktarda istek göndererek bu sitelerin geçici olarak kapanmalarına sebep olmuşlardı...
Levent Öztürk
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