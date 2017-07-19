OnePlus 5 ile 155'i Aramak Çakılmalara Sebep Olabiliyor
Bazı OnePlus 5 kullanıcıları, acil numaraları aradıklarında telefonlarının çakılıp yeniden başladığını bildiriyor!
OnePlus 5'te bulunan yeni sorun, 155 veya 911 gibi acil numaralar çevirildiğinde cihazın çakılmasına ve yeniden açılmasına sebep oluyor.
Sorunun kaynağı tam olarak bilinmese de, sorunla karşılaşan bazı OnePlus 5 kullanıcıları Reddit'te telefonun GPS sistemi ile ilgili bir sorun olabileceğini tahmin ediyorlar. 911 gibi bazı acil numaralar telefonunuzun GPS sistemini kullanabiliyor, yani telefonun GPS sisteminde bir hata olabilir. Reddit kullanıcısı Nick Morelli, 911 çakılmasını bir videoya kaydetmeyi başardı.
Ancak buna rağmen bir çok Reddit kullanıcısı OnePlus 5 ile 911 aradıklarında aynı hata ile karşılaşmadılar. Bu da hatanın çok spesifik durumlarda ortaya çıktığını gösteriyor.
OnePlus, The Next Web'e yaptığı açıklamada bu sorun ile karşılaşan kullanıcıların şirket ile bağlantıya geçmelerini rica etti.
Ali Ruhi Öztürk
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