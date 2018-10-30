OnePlus 6T, Ekran İçi Parmak İziyle Geldi!
OnePlus'ın yeni amiral gemisi 6T, satıldığı yer için bir ilkle ve etkileyici özelliklerle tanıtıldı!
OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 6T, ekran altı parmak izi sensörü ve 6,41 inç'lik AMOLED ekranıyla tanıtıldı.
OnePlus'ın 5T'ye eklemek istediği ancak tam verim alamadığı için ertelediği ekran içi parmak izi sensörü, firmaya göre yeni 6T'de çok hızlı çalışıyor ve 0,34 saniye tarama hızıyla bu alanda en iyisini sunuyor. Ekran içi parmak izi sensörü, firmaya göre ABD'deki telefonlar için bir ilk olma özelliğini taşıyor. 6,41 inç'lik AMOLED ekran ise beş ekran kalibrasyonu ayarıyla geliyor. 1080p çözünürlük sunan ekran 19,5:9 en boy oranına ve "damla şekilli" çentiğe sahip. Ekranın parlaklığı 600 nit, yani oldukça yüksek.
Telefonun arka kameraları f/1,7 16MP ve 20MP sensörlerden oluşuyor. Yeni gece modu, fotoğrafı beş saniyeye kadar sürede çeken telefonlara göre farklı bir biçimde çalışıyor. OnePlus'a göre bu yeni gece modu, iki saniyede iyi bir görüntü yakalayabiliyor. Arka kameranın portre modunda da (arka planı bulanıklaştırmaya yarayan işlev) stüdyo aydınlatması gibi yenilikler var.
Snapdragon 845 yonga setiyle gelen cihaz 8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunuyor. Smart Boost adlı işlevin oyun yüklenme sürelerini yüzde 20 hızlandırdığı belirtiliyor. Yüzde 23 büyüyen pilin kapasitesi ise artık 3.700 mAh.
OnePlus 6T ilk olarak ABD'nin mobil sağlayıcısı T-Mobile'ın 5.600'ün üzerindeki mağazasında satışa sunulacak. Telefonun 6GB RAM ve 128GB depolamaya sahip modelinin fiyatı 549 dolar, 8GB RAM 128GB depolama modelinin fiyatı 579 dolar, 8GB RAM ve 256GB depolama modelinin fiyatı 629 dolar olacak. Firma bir değişim programı da sunuyor. OnePlus One'dan 6'ya kadar herhangi bir OnePlus modeline sahip olanlar, 300 dolar indirim elde edecekler.
Zeynel A. Öztürk
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