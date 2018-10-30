OnePlus 6T, Ekran İçi Parmak İziyle Geldi!

OnePlus'ın yeni amiral gemisi 6T, satıldığı yer için bir ilkle ve etkileyici özelliklerle tanıtıldı!

OnePlus 6T, Ekran İçi Parmakla Geldi!

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