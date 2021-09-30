OnePlus 9 Serisi Türkiye'de!

Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan OnePlus'ın 9 Serisi en yeni Qualcomm SnapdragonTM 888 mobil platformu, DisplayMate A+ derecelendirmesine sahip üstün 120Hz Akıcı Ekran 2.0 ekranı ve sektörün sınırlarını zorlayan hızlı şarj çözümleri Warp Charge 65T ve Warp Charge 50W kablosuz şarj desteği ile güçlü bir performansa sahip.

OnePlus 9 Serisi Türkiye'de!

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