OnePlus 9 Serisi Türkiye'de!

Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan OnePlus'ın 9 Serisi en yeni Qualcomm SnapdragonTM 888 mobil platformu, DisplayMate A+ derecelendirmesine sahip üstün 120Hz Akıcı Ekran 2.0 ekranı ve sektörün sınırlarını zorlayan hızlı şarj çözümleri Warp Charge 65T ve Warp Charge 50W kablosuz şarj desteği ile güçlü bir performansa sahip.