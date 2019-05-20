OnePlus, Sürpriz Bir İsimle Anlaştı!
OnePlus, yeni telefonları OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun tanıtımı için herkesi şaşırtan, önemli bir isimle anlaştığını duyurdu!
- Levent Öztürk
Sadece birkaç gün önce yeni telefonlarını tanıtan OnePlus, Hindistan ve Çin genelinde OnePlus 7 kampanyaları için ünlü aktör Robert Downey Jr. ile anlaştı. Tanıtımların bir parçası olarak, Avengers Endgame aktörü markanın yaratıcılığını göstererek "Never Settle" ideolojisinin yeni yorumlarını gösterecek. Markanın sadece beş yaşında olduğu düşünülürse, Dünya'daki en büyük aktörlerden biri ile anlaşmanın küçük bir başarı olmadığı söylenebilir.
Ayrıca OnePlus, telefonun Nebula Blue rengine eşlik eden mavi bir McLaren'in önünde aktörün OnePlus 7 Pro'yu tuttuğu bir fotoğrafı da yayımlandı. Bu yazının yazıldığı sırada ise fotoğrafın çekiminde OnePlus 7 Pro kullanılıp kullanılmadığına yönelik bir açıklama yapılmış değil.
Downey Jr., OnePlus ile ilişkisine yönelik "bu kadar genç bir markanın teknoloji alanını değiştirmesini görmek güzel" cümlesini kurarken, beraberliklerinin şimdiden güzel gözükmeye başladığını ve OnePlus 7 Pro'daki detayların ve yenilikçi tasarımının gerçekten etkileyici olduğunu belirtiyor.
Anlaşma hakkında konuşan OnePlus kurucusu ve CEO'su Pete Lau, yaptıkları her şeyde muazzam bir deneyim sunmak amacıyla ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti. Robert Downey Jr.'da da aynı ideolojiyi gördüklerini belirten CEO, bu sinerji sayesinde firmayı daha iyi temsil edecek başka bir isim olmadığını düşündüklerini söylüyor.
İlginç bir şekilde, Downey Jr. altı yıl önce de HTC ile bir anlaşma imzalamıştı ancak firma, aktörün popülerliğinden tam olarak faydalanmayı başaramamıştı...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın