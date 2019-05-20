OnePlus, Sürpriz Bir İsimle Anlaştı!

OnePlus, yeni telefonları OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun tanıtımı için herkesi şaşırtan, önemli bir isimle anlaştığını duyurdu!

20 Mayıs 2019 16:45

Levent Öztürk