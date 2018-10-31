Oppo İlk 5G'li Telefonu Piyasaya Sürmek İstiyor
Oppo, başarılı 5G testlerinden sonra LG'yi geride bırakmak istiyor.
Oppo, yeni nesil mobil ağların laboratuvar testlerinde önemli bir kilometre taşı elde ettikten sonra, ticari bir 5G telefonunu piyasaya süren ilk akıllı telefon üreticisi olmayı hedefliyor.
Çinli telefon üreticisi, cihazlarından birini ilk kez 5G ağına bağlamayı başardı, bu da gelişmekte olan son engellerden birisini aşarak 2019'da piyasaya sürülmesinin yolunu açtı.
Şirket bir açıklamada "Oppo, bir R15 akıllı telefon terminali ile 5G iletişim ağı arasında 5G iletişim protokolünü, laboratuvar ortamında başarılı bir şekilde kurdu" dedi.
Oppo Araştırma Enstitüsü 3D görüntü, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) alanlarındaki 5G uygulamalarını araştırıyor. Bu üç teknolojinin, 3 boyutlu görüntülü görüşmeler ve çevrimiçi oyunlar için kullanılabilecek bir "Karma Gerçeklik" yaratmak için birleşeceğine inanılıyor.
Tüm bunlara ek olarak firma 5G yeniliklerini ortaklaşa araştırmak için '5G Pilot' programında çip üreticisi Qualcomm ile çalışıyor.
Daha önce ABD operatörü Sprint ile uyumlu bir cihaz çıkarmayı planladığını açıklayan LG ile sert bir rekabete girecek olan Oppo, dünyanın önde gelen cihaz üreticilerinden biri olsa da başarısı şimdiye kadar anavatanı Çin ve Hindistan gibi yükselen pazarlarla sınırlı kalmış durumda. Bunun önümüzdeki yıllarda değişip değişmeyeceğini göreceğiz.
İlk 5G ağı zaten şu an ABD'nin büyük şehirlerinde Sabit Kablosuz Erişim (FWA) ile genişbant olarak sunulmakta, diğerlerinin ise 2019'da kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.
Yavuz Alp Şimşek
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