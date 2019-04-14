Orta Seviye Telefonlara Üstün Fotoğraf Yeteneği
Qualcomm'un orta seviye telefonlar için tanıttığı yeni canavarları, fotoğraf çekmeyi seven telefon kullanıcıları için büyük yenilikler barındırıyor!
- Levent Öztürk
Huawei P30 ve P30 Pro, fotoğraf yetenekleri ile herkesi etkilemeyi başardı ancak bu yılın ilerleyen dönemlerinde etkileyici yakınlaştırma özelliklerine sahip tek telefonlar bu üst seviye seçenekler olmayacak. Daha önceki haberlerimizde de duyurduğumuz gibi, akıllı telefon SoC (çip-üstü-sistem) üreticisi Qualcomm, en son çiplerini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Buna göre Snapdragon 655 ile Snapdragon 730 yeni nesli orta seviye telefonları güçlendirmeye hazır olacak.
Bu çipler, performans ve grafiklerde alışıldık nesil avantajı ile beraber gelirken ekran boyutları ve çözünürlükleri için desteği arttırıyor. Ancak yeni bu iki çip, aynı zamanda bir grup fotoğraf özelliği ile beraber de gelecekler.
Snapdragon 655'in en göze çarpan özelliklerinden biri, 5x optik yakınlaştırma için destek oluyor. Huawei'nin P30 serisinde bulunan bu özellik kullanıcıları en fazla etkileyen özelliklerden biri olmuştu.
Ayrıca çip, telefoto, geniş ve ultra-geniş lenslere sahip üçlü kamera düzenlerini veya 48MP'ye kadar tek bir sensörü destekleyebilecek düzeydi. Gelişmiş, üçüncü nesil AI motoru da 3D Yüz Kilit Açma, Nesne Tanımlama, Portre Modu ve Düşük Işık Gece Modu'nu sunmakta. Tabi ki bu özelliklerin üreticiler tarafından seçilmesi söz konusu olduğundan dolayı tamamının tek bir orta seviye telefonda bulunmasını beklememekte fayda var.
Snapdragon 655'in desteklemediği bir şey ise 5G bağlantı ve çip, 600Mbps indirme 150Mbps yükleme olarak 4G LTE hızları ile yetiniyor.
Snapdragon 730 ise daha güçlü bir çipseti ve 192MP seri çekim görüntü veya çok çekimli gürültü azaltmaya sahip bir 48MP görüntü yakalayabiliyor.
Temelinde 730'a sahip olan telefonlar aynı zamanda yüksek seviye video kayıt deneyimi sunabilecekler ve gerçek zamanlı bokeh etkisine sahip 4K HDR kayıtlar desteklenecek.
Ayrıca bu sette daha gelişmiş bir AI de bulunuyor ve Qualcomm'un dördüncü nesil motoru fotoğraf, oyun, ses kontrolü ve güvenlik alanlarında gelişmeler sunuyor. Özellikle sesli asistan özelliği dikkat çekiyor ve Qualcomm, cihazların sesinizi daha uzaktan, daha doğru bir şekilde algılayabileceklerini ve asistanı aktif etmek için birden fazla anahtar kelime seçeneğinin olabileceğini söylüyor.
Bunların yanı sıra sunulan üçüncü bir çipset olan Snapdragon 730G de özellikle oyunlara yönelik ayarlanmış durumda ve standart 730'a göre %15 daha hızlı grafik render özelliği barındırıyor.
Destek, en çok oynanan oyunlar için optimazasyon, daha hızlı render, hile karşıtı eklentiler, Wi-Fi gecikme yöneticisi ve HDR oyunları içeriyor.
İlk Snapdragon 655 akıllı telefonların çok yakında (ikinci çeyrek, yani Nisan-Haziran) sunulması beklenirken diğer cihazların 2019'un yarısından sonra görülmeleri bekleniyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın