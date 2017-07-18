Oyunlarda cinsiyet eşitliği hâlâ sorun teşkil ediyor
Bu yılın E3 oyun listesindeki cinsiyet oranlarını, ilginç gerçekleri ortaya çıkardı!
Feminist Frequency kurucusu Anita Sarkeesian yıllık, cinsiyet odaklı E3'te duyurulan video oyun analizinin kötülük amacı taşımadığını ve gerçeklik olduğunu açık hale getirmek istiyor. 2017 yılında bile video oyunlarda büyük oranda erkek ana karakterler öne çıkmakta. Feminist Frequency'nin belirttiğine göre bu yıl E3'te tanıtılan 109 oyunun sadece sekiz tanesi (veya %7'si) kadın yıldızlara sahip ve 29 oyun (%26) erkek ana karakterlere sahip. Yeni oyunların %52'si ise oyuncuların belirli karakterler veya cinsiyet seçmesine izin veren sistemlere sahip. Bu istatistikler tek başlarına iyi veya kötü değil, sadece gerçekler.
Sarkeesian E3'te Engadget sahnesinde kırıcı olmaya çalışmadıklarını söylerken, gerçekten ilerleme kat etmek için gerçek sayılara bakılması gerektiğini belirtmekteydi.
Sarkeesian ve Feminist Frequency'nin yönetici editörü Carolyn Petit, 2015 yılından beri E3'te tanıtılan oyunlardaki ana karakterlerin cinsiyetleri üzerine veri toplamaktaydı ve endüstri içerisindeki pek çok kişi bu yılı "kadınların yılı" olarak adlandırmıştı. Sarkeesian ve Petit ise bunu kabul etmemiş ve E3'te gerçekten kadın ana karakterleri içeren oyunların sayılarını belirlemeye karar vermişlerdi.
Görünene göre E3 2015'te yeni oyunların sadece %9'u kadın yıldızlara yer verirken %32'sinde erkek baş roller bulunmaktaydı. 2016 yılında ise fark büyüdü ve oyunların sadece %3'ü kadın ana karakterlere sahipken %41'i erkek ana karakterlere sahipti. Bu büyüme, Sarkeesian ve Petit'in bu yılki sayılan için endişelenmelerine sebep olmaktaydı ancak sayılar, "kadınların yılı" olarak adlandırılan 2015'e 2016'dan daha yakındı.
Petit, önemli olan şeyin gerçekte yapılacak daha çok şey varken eşitliğin sağlandığını söyleyip kenara çekilmemek gerektiğini söylemekte. Ayrıca "bu akımların cesaret verici ve mükemmel" olduğunu ama "umarız herhangi bir şeyin sonu olmadığını" da belirtmekte...
Levent Öztürk
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