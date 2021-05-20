Paranın Alabileceği En İyi İşlemci mi: Intel Core i9-11900K İnceleme

Şu an global çapta bir işlemci kıtlığı yaşanıyor ve bu bir süre daha da devam edecek. Bizim de bu süre içinde uzun zamandır beklediğimiz Intel'in yeni nesil işlemci ailesine sonunda kavuştuk. Core i5-11600K ve Core i9-11900K işlemcileri sonunda elimize ulaştı. Aslında bir süredir bu işlemciler elimizde ancak COVID-19 salgını karantinaları nedeniyle sonuçları sizlerle paylaşmamız biraz gecikti. Bu süreçte tabii ki boş durmadık, güzel de bir sistem topladık ve hem her 2 işlemcinin hem de sistemin geri kalan öğelerinin testlerini yaptık. Şimdi de arka arkaya incelemelerini sizlerle paylaşacağız.
Hazırladığımız sistemde ne var ne yok az sonra hep birlikte yakından tanıyacağız, ancak bugünkü incelememizin ana konusu, kuşkusuz bu işlemci kıtlığında ilaç gibi gelen ve sistemin kalbini oluşturan Intel Core i9-11900K olacak.
Core i9-11900K, serinin en güçlü işlemcisi konumunda. AMD tarafında Ryzen 9 5900X'in karşısına çıkan Core i9-11900K, selefinin üzerine pek tabii bazı yenilikler getiriyor, ancak önemli noktalarda da hiç beklenmeyecek zayıflıklar gösteriyor.
Şu an Intel Core i9-11900K'yı piyasada 5600 TL civarında fiyatla bulabiliyorsunuz. Buna karşılık Ryzen 9 5900X'in fiyatı ise 6 bin TL civarında. Bu anlamda az da olsa fiyat avantajı sunduğunu söyleyebileceğimiz Core i9-11900K, performans olarak bekleneni verebiliyor mu, asıl cevap burada yatıyor.
Intel Core i9-11900K Özellikleri Neler?
O halde teknik tarafla incelemeye başlayalım. Core i9-11900K, Intel'in Rocket Lake-S ailesinin bir mensubu. Intel'in artık bu işlemcide fabrikasyon sürecini geliştirmesi bekleniyordu, ancak günün sonunda baktığımızda işlemcinin halen 14nm mimarisine dayandığını görüyoruz. Intel'in bunu yapmasının arkasındaki sebep ise, 10nm mimarisinde tasarlanan Cypress Cove adını verdiği yeni çekirdek mimarisinin üretim sıkıntıları sebebi ile önceki mimariye geri taşımak zorunda kalması. Cypress Cove mikro mimarisi, Intel'in Ice Lake mobil işlemcileri tarafından kullanılan Sunny Cove'un bir varyantıydı. Bunun neticesinde ise ilginç bir gelişme yaşanıyor ve önceki nesle göre çekirdek ve izlek sayılarında düşüş karşımıza çıkarken, özellikle tek çekirdek performansında etkili bir artış ve yine selef işlemciye göre IPC, yani döngü başına komutlarda yüzde 19'luk bir iyileşme görülüyor.
Core i9-11900K, 8 fiziksel çekirdek ve 16 izlek sahibi bir işlemci olurken, temel çekirdek frekansı 3.50 GHz seviyesinde, maksimum turbo frekansı ise 5.30 GHz değerinde. İşlemcide bulunan Rocket Lake çekirdekleri, mevcut Skylake platformundan türetilmiş Comet Lake çekirdeklerinden önemli ölçüde daha fazla transistör içeriyor ve böylece daha yüksek güç üretebiliyorlar. Tıpkı elimizdeki Core i9-11900K işlemcisinde olduğu gibi Core i5-11600K işlemcisinde de tek çekirdek performansı kıyaslama tablolarında Intel'in adını liste başına yazdırmayı başarıyor. Az sonra sonuçlarda da bunu göreceğiz.
Fakat her ne kadar çekirdek sayılarında düşüş, ancak buna karşın performans kazanımı sağlanmışsa da, Intel'in yeni platformunun önemli bir zayıflığı var ki, bu da yüksek güç tüketimine sahip olması ve daha yüksek sıcaklık seviyelerine ulaşması. Bu da işlemcinin en büyük handikabı olarak göze çarpıyor.
Intel'in yeni işlemcileriyle ilgili bilmeniz gereken en önemli yeniliklerden biri ise artık PCIe 4.0 uyumluluğunun gelmiş olması. Intel'in bu yenilikle beraber sonunda AMD'yi bu tarafta yakalamayı başarmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun anlamı, artık bu platformda da daha yüksek hızda SSD'leri kullanabilecek olmamız. Tabii ki burada işlemciyi takacağınız anakartta da bu desteğin bulunması gerektiğinin de altını çizelim. Bizim kullandığımız anakart olan ASUS ROG Maximus XIII Hero'da bu desteğin yer aldığını da yeri gelmişken söyleyelim.
İşlemci ile gelen bir diğer yenilik ise, DDR4 3200MHz belleklerin desteklenmesi ve öte yandan işlemcide dahili olarak Intel Xe grafik biriminin de yer alması oluyor. Böylece bu işlemciyi iş yapmak için satın alıyorsanız ve pek oyun oynama gibi bir düşünceniz yoksa bile, grafik performansında selef işlemciye kıyasla daha yüksek kazanım elde edebiliyorsunuz.
Yenilikler arasında Turbo Boost teknolojisine ek olarak ABT yani Adaptive Boost teknolojisinin de bulunduğunu görüyoruz. Böylece işlemci daha yüksek frekanslara çıkmaya çalışıyor ancak bunun için yine BIOS'ta ABT desteğinin bulunması gerekiyor.
Intel Core i9-11900K Test Sistemi
Evet, genel hatlarıyla Intel Core i9-11900K bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş testlere doğru geçelim, ancak elbette geçmeden önce biraz da işlemciye yer verdiğimiz test sistemimizi tanıyalım.
CHIP Test Sistemi
- İşlemci: Intel Core i9-11900K
- İşlemci Fanı: XPG Levante 240
- Anakart: ASUS ROG Maximus XIII HERO
- Bellek: XPG Spectrix D50 3600 MHz 2x8 GB
- Depolama: XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1 TB
- Depolama: Samsung 970 EVO NVMe M.2 250 GB
- Depolama: HyperX Fury RGB SSD 240 GB
- Ekran Kartı: Asus TUF Gaming RTX 3060 OC 12GB
- Güç Kaynağı: XPG PYLON
- Monitör: Asus ROG SWIFT PG259QN 360Hz
- Kasa: XPG Invader
- Klavye: Razer Huntsman V2 Analog
- Fare: Asus ROG Keris Wireless / Razer Viper 8K Hz
Önce temelden, anakarttan başlayalım. Az önce de söylediğimiz gibi işlemciyi ASUS ROG Maximus XIII Hero üzerine konumlandırdık. LGA1200 soket yapısı ve Intel Z590 yonga seti sahibi olan bu anakart, 11'inci nesil Intel Core işlemciler için olduğu gibi, 10'uncu nesil Intel Core işlemciler için de destek veriyor. 90 Amper düzeyinde 14+2 faz güç beslemesi, ProCool II güç bağlantısı, geniş VRM soğutma blokları ve entegre alüminyum giriş çıkış koruması ile olduğu kadar, M.2 soğutma blokları ve malzeme kalitesiyle gerçekten de fazlasıyla güzel bir model oluyor. İşlemcinin en önemli yeniliklerinden olan PCIe 4.0 desteğini de bulunduran kart, 802.11ax standardında dahili Wi-Fi 6 desteği ve çift Intel 2.5 Gb Ethernet portu bulundurmasıyla oldukça özel bir kart.
Core i9-11900K'yı özellikle uzun oyun seanslarında ve eğer hava soğutmalı bir fan ile kullanmayı düşünüyorsanız o zaman yüksek sıcaklıklarla karşılaşmanıza sebep olabilir. O nedenle bu işlemciyi seçecekseniz, iyi bir fana ihtiyacınız olacak. Hava soğutma yerine, sıvı soğutmalı bir CPU soğutucusu tavsiye ederiz ki, biz de bu sistemde XPG Levante 240'ı kullandık. Hatta bunun 360 mm'lik 3 fanlı olanını alırsanız daha etkili bir soğutma sağlayabilirsiniz. RGB ışıklandırmaları da var, hatta RGB kablolarla beraber destekleyerek de ortaya gayet hoş bir görüntü çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Bu sistemde bellek olarak da tercihimiz XPG'den yana oldu ve Spectrix D50 3600 MHz 2 adet 8 GB'tan oluşan 16 GB'lık kiti tercih ettik. Elbette kapasiteyi artırarak bellek bloklarını 4'lemeniz daha yüksek performans elde etmenizi sağlayacaktır.
Sistemdeki ekran kartımız Asus TUF Gaming RTX 3060 OC 12GB'lık modeli. Özellikle yeni nesilde f/p tarafında önemli bir model olan RTX 3060, kripto para madencilerinden fırsat kalır da bulabilirseniz güzel ekran kartı. Yakında incelemesini de detaylı olarak paylaşacağız zaten.
Bir diğer bileşenimiz ise XPG Pylon güç kaynağı olurken, kasa olarak da elimizdeki XPG Invader'ı kullandık. Beyaz rengiyle her ne kadar güzel görünse de, aslında bu kasa elimizdeki sistem için sizin de görebileceğiniz gibi ideal değil. Zira ekran kartının geniş olması, soğutucuyu kasadaki boşluğa takmamıza mani olduğu için yukarı konumlandırdık, fakat burada da aslında RAM'lere erişimi engelliyor. Daha kompakt sistemler için uygun ölçüde bir kasa XPG Invider.
Bu ek bilgiyi de verdikten sonra monitöre bakalım. Monitör olarak ASUS'un dünyanın en hızlı oyuncu monitörü olan 360Hz'lik ROG SWIFT PG259QN modelini tercih ettik. Birkaç gün sonra onun da detaylı incelemesini sizlerle paylaşacağız.
Monitör bu kadar hızlı olunca, ona uygun olsun diye klavyeyi de, bildiğiniz tüm klavyeleri unutturacak Razer Huntsman V2 Analog olarak belirledik. Oyun konsollarından aşina olduğumuz gamepad analog kullanımını klavyeye getiren Razer Huntsman V2 Analog'un da incelemesi ilerleyen günlerde gelecek. Ona eküri olarak da yine en hızlı oyuncu farelerinden biri olan Razer Viper 8K Hz'i kullandık. Bu fare hızlı, rekabetçi oyunlar için özel olarak geliştirilmişken ona rakip olan Asus ROG Keris Wireless da bu süreçte kullandığımız farelerden biri oldu.
Intel Core i9-11900K Test Sistemi'ni hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Intel Core i9-11900K Testleri ve Karşılaştırmaları
Evet, sistemimizi yakından tanıdık. Şimdi hız kaybetmeden testlere ve karşılaştırma tablolarına geçelim. Test sonuçlarında Intel Core i9-11900K'nın rakibi AMD Ryzen 9 5900X karşısındaki performansını ve diğer işlemcilerin sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. İlk olarak bunlardan güç tüketimi ile başlayalım.
Intel Core i9-11900K, üst limitlerde çok güç tüketen bir işlemci. Ağır iş yükleri altında özellikle Blender gibi uygulamalarda 200W civarında güç tüketiyor. Elimizdeki Maximus XIII Hero'nun varsayılan olarak etkinleştirdiği Multi-Core geliştirmeyi kapatmazsanız bu güç tüketimi 230W'lara kadar ulaşabiliyor ki bu da pek çok modern ekran kartının kullanacağından fazlası. O anlamda bu işlemci baya güç çekiyor, bunu bilmeniz önemli.
Elbette güç tüketimi bu denli yüksek olduğunda, sıcaklıklar da önemli ölçüde artabilir. Boştayken serin çalışan işlemci, yük altında ise selefe göre daha fazla ısınıyor. Tüm stok ayarlarda Core i9-11900K, Core i9-10900K'nın aynı koşullar altında ulaştığı 76 derecelik ısısının üzerinden önemli bir sıçramada bulunarak 82 dereceye ulaşabiliyor. Bu anlamda bu işlemci için hafif bir soğutucudan ziyade, en az bizim gibi 240mm'lik bir sıvı soğutma sistemini tercih etmenizi öneriyoruz. Ancak tabloda Ryzen 9 5900X ve 5800X'in de daha az ısınmadığını görmek mümkün.
Evet, ısı ve güçten sonra performans testlerine gelelim ve perdeyi Geekbench ile açalım. Tek çekirdek sonuçlarına baktığımızda, az önce de söylediğimiz gibi sınıfı için oldukça yüksek bir performans ürettiğini görüyoruz Core i9-11900K'nın. Hatta tek çekirdek skorunda kardeşi Core i5-11600K ile beraber double yaptıklarını görüyoruz. Ryzen 9 5900X, ilk iki sırada yer alan mavi takımı 3'üncü sıradan takip ediyor.
Fakat iş çoklu çekirdek sonucuna geldiğinde işler tersine dönüyor ve Core i9-11900K 3'üncü sıraya geriliyor ve burada ilginç olan selef işlemci Core i9-10900K'nın da gerisine düşüyor.
Cinebench R23 testlerine baktığımızda da burada benzer bir tablo görüyoruz. Tek çekirdek sonucunda yine zirvede yer alan Core i9-11900K, çoklu çekirdek performansındaysa ancak 4'üncü sırada kendine yer buluyor.
Intel Core i9-11900K test sonuçlarını ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Intel Core i9-11900K Performans Değerlendirmesi
Şimdi buraya kadar sonuçlara baktığımızda aslında Core i9-11900K'nın iyi bir işlemci olduğunu görüyoruz. Hemen hemen tüm testlerimizde ya selef modele göre daha yüksek performans sergiliyor gibi duruyor ya da rakibiyle kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor. Oyun oynamak, içerik oluşturmak ve yoğun masaüstü kullanımları için kesinlikle etkili bir işlemci. Peki, halihazırda 10'uncu nesil bir işlemci sahibi olanların ya da Ryzen yerine terfi edilmesi gereken bir işlemci mi? İşte bu noktada cidden düşündürücü.
Zira özellikle sırasıyla Blender test sonuçlarına baktığımızda Ryzen 9 5900X'in ciddi şekilde gerisinde kaldığını görüyoruz ve arada çok az fiyat farkı var. Burada ayrıca 10'uncu nesil Intel 10900K'nın gerisinde kaldığının da altını çizmek gerekiyor. Hatta 3D Mark Time Spy CPU tesinde de yine 10900K'nın gerisinde kaldığını belirtelim.
Öte yandan Puget Adobe Premiere karşılaştırmasında da daha yavaş. Photostop'ta ise çok az daha hızlı. Buradan da özellikle iş platformu yaratmak için iyi bir işlemci arayanların ibreyi Ryzen 9 5900X'e yönlenmesinin daha iyi olabileceği sonucu ortaya çıkıyor.
Aslında acı olan taraf şu ki, testleri daha detaylı incelerseniz yer yer AMD Ryzen 7 5800X'ten daha düşük sonuç aldığını göreceksiniz ki, bu işlemci 11900K'dan çok daha ucuz. İşte bu anlamda, dediğimiz gibi bir hayli düşündürücü bir işlemci oluyor Core i9-11900K.
Oyun tarafına baktığımızdaysa, iş yükünün olabildiğince büyük bir kısmının işlemciye aktarılabilmesi için düşük ayarlarda test ettik ve hem Total War: Three Kingdoms hem Metro Exodus'ta 5900X ile neredeyse aynı sonuçlar ürettiğini gördük. Elbette elimizde RTX 3060 ekran kartı vardı, onunla da AAA oyunları değerlendirmeden durmadık ve kullandığımız süre içinde Death Stranding'te 200 fps, Cyberpunk 2077'de ise 120 fps'leri görebildik. İşlemcinin ısısı da sıvı soğutma ile 50 ila 60 dereceler arasında seyretti.
Intel Core i9-11900K test sonuçlarını ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, incelemenin sonuna geldik. Peki, sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Eğer Intel'den bugüne kadar hiç vazgeçmediyseniz bu işlemci sizin için doğru seçenek olacaktır. Ya da hız aşırtma yapmayı düşünüyorsanız, yine Intel işlemciler bu alanda en kolay seçeneği sunan işlemciler oluyor diyebiliriz. Bu noktada da Core i9-11900K tercih edilebilir. Ancak üst çizgide en iyi fiyat/performans oranını yakalamak istiyorsanız bu işlemci iyi bir seçenek olmayacaktır. Bu noktada daha ucuz Ryzen 5800X ya da çok az daha pahalı Ryzen 9 5900X daha doğru bir seçim olacaktır.
Eğer elinizde Core i9-9900K varsa, arada fark var, o kadar da yok değil, ancak yine de iyice düşünmeden terfi etmemek gerek. Özellikle oyun tarafında çok büyük fark göremeyeceksiniz. Eğer 10'uncu nesil işlemci kullanıyorsanız ise, burada da büyük performans farkı bulunmadığını zaten hep birlikte gördük. Üzerine yer yer öne bile geçiyor hatta.
Tüm bunların üzerine iyi de bir sıvı soğutma gerektirdiğini ve yük altındaki güç tüketiminin de 10900K'dan ileri gidemediğini eklediğimizde, Intel elini bir hayli zora sokuyor demek mümkün. O anlamda pek de parlak görünmüyor diyebiliriz.
CHIP Online Notu: %75
+ Özellikle tek çekirdek performansı
+ Oyun için ideal
+ PCI-Express 4.0 desteği
+ Intel Xe
- Yüksek güç tüketimi
- Yüksek ısı üretimi
- Fiyat/performans
Intel Core i9-11900K Teknik Özellikler
- Üretim Süreci 14nm
- Yonga Seti LGA1200
- Fiziksel Çekirdek 8
- İş Parçacığı 16
- Taban Frekans 3.5 GHz
- Tavan Frekans 5.3 GHz
- TDB 125W
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