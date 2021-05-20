Paranın Alabileceği En İyi İşlemci mi: Intel Core i9-11900K İnceleme

Intel'in merakla beklenen yeni üst segment işlemcisi Core i9-11900K'yı satın almak mantıklı mı? Core i9-11900K özellikleri neler, ne gibi farklar getiriyor ve AMD Ryzen 9 5900X karşısında nasıl performans gösteriyor? İşte tüm detayları, testleri ve karşılaştırma tablolarıyla dev Intel Core i9-11900K incelemesi.

20 Mayıs 2021 01:30

Ercan Uğurlu