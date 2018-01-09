Philips, 4K UHD TV'lerini güçlendirdi
Philips, Dolby Vision HDR ile güçlendirdiği 4K UHD TV'lerini CES'te gösterdi!
LG'nin 88 inç'lik 8K TV'sinden Samsung'un 146 inç'lik MicroLED canavarına CES 2018, televizyon tutkunlarının seveceği teknolojilerle dolup taşıyor. CES 2018'de yeni TV'lerini gösteren Philips ise daha normal boyutlardaki TV'lerine yeni yetenekler eklemeye odaklanıyor.
HDR10'u terk eden Philips, 69- ve 59-serisi yeni 4K UHD TV'leri için Dolby Vision ile anlaşmış. Ambilight arka aydınlatmayı da terk eden firma, bunun yerine iki kat daha parlak olduğu iddia edilen BrightPro'yu kullanıyor. 69 serisi TV'lerin gerçekteki tüm renklerin yüzde 75'ini kapsayan "geniş bir renk gamının" olduğu iddia ediliyor.
Giriş seviyesi 4K TV'ler yani 59 serisinin boyutları, 43 inç'ten 75 inç'e kadar uzanıyor. 59 TV'lerde 802.11ac kablosuz ağ, HDMI 2.0a, HDCP 2.2, Sonic Emotion Premium ses gibi özellikler var. 4K oyunları rahatlıkla kaldırabilen TV, standart içeriği 4K seviyesine büyütebiliyor.
69 TV serisi 50, 55 ve 65 inç'lik boyutlarla geliyor ve 59'un işlevlerinin üzerine eklemelerde bulunuyor. Bu seride BrightPro2 arka aydınlatma sistemi bulunuyor.
Philips 2018 TV'lerinin özelliklerini paylaşsa da, fiyatlarını henüz açıklamadı. Dolby ve 4K işlevleri için ek ücret ödemek istemeyenler, elbette 57 serisini deneyebilirler. Bu seri 4K'nın yerini HEVC ve VP9 donanımsal çözücüleriyle doldurmaya çalışıyor ve 4K kaynakları orijinal kalitesine yakın tutmaya çalışıyor.
Zeynel A. Öztürk
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