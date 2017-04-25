Pinterest, Sosyal Ağ Olarak Tanınmak İstemiyor
Amerika'da yayınlanacak reklam kampanyasında dev sosyal ağ, Facebook ve Twitter'dan uzaklaştırmaya çalışacak!
İnanması güç ama Pinterest ABD'de kendi reklamını daha önce hiç yapmadı. 150 milyon kullanıcıya reklam yapmadan ulaşmak oldukça büyük bir başarı, ayrıca platformun Instapaper gibi hizmetleri satın alacak kadar varlıklı olduğunu da biliyoruz. Koleksiyon yapmayı seven şirket, Bloomberg'e yaptığı açıklamada bu yaz ABD'de ilk defa reklam kampanyası yayınlayacağını söyledi. Ve önceki reklamlardan farklı olarak bu kampanya Pinterest'in ne olduğunu değil, ne olmadığını tanımlayacak.
Şirketin CEO'su Ben Silbermann, en büyük zorluğun kullanıcılara Pinterest'in bir sosyal ağ olmadığını anlatmaya çalışmak olacağını söyledi. Bunun yerine, platformun "gerçek hayat için fikirler" bulunabilen bir yer olduğunu açıkladı. Örneğin tatil fikirleri, moda ipuçları, sanatçılar için ilham kaynakları ve yeni eşya ve cihazlar. Reklam kampanyasının detayına girilmese de, "yaşam tarzı tasarlamak" sloganının ön planda olacağı kesin. Ayrıca yapı olarak Pinterest, Facebook ve Twitter'dan olabildiğince uzak durmaya çalışacak.
Ancak reklamların çalışabilmesi için sosyal medya gerekli olabilir. Silberman, Pinterest'in Facebook, Twitter ve Instagram'a kıyasla oldukça küçük olduğunu biliyor ve şirketin hayatta kalabilmesi için hızlı hareket etmesi gerektiğini kabul ediyor.
Facebook yakın zamanda Instagram'a eklediği Çoklu Fotoğraf İşlevi, Pinterest'e direkt bir saldırı olarak görülebilir. Şirketin bu konuda kayıtsız kalmaması ve yeni bir reklam kampanyasıyla cevap vermesi, hayatta kalmak için kaçınılmaz gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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