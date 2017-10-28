Pixel 2 XL'nin sorunu, yazılımla çözülecek!

Google, Pixel 2 XL'nin ekran sorununu bir yazılım güncellemesi ile çözmeyi planlıyor!

Pixel 2 XL'nin sorunu, yazılımla çözülecek!

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