Pixel 3 XL'den Samsung'un Ekranı Çıktı!
Pixel 3 XL'yi parçalarına ayıran iFixit, telefonun içindeki Samsung sürprizini ortaya çıkarttı!
Samsung'un OLED ekran piyasasında monopole yakın bir üstünlüğü bulunuyor. Firma sadece üretebildiği OLED panel sayısıyla değil, ekranlarının kalitesiyle de öne çıkıyor. Bu konuda Google'ın da aynı fikirde olduğu ve Pixel 3 XL'de Samsung'un OLED ekranını kullandığı anlaşıldı.
Google daha önceki Pixel telefonlarının ekranları için LG ile ortak çalışmıştı. Ancak iFixit'in yaptığı incelemeler, Google'ın bu kez Samsung'u tercih ettiğini gösterdi. Telefonda şimdiye kadar yapılan testler, renk gamı ve isabetinin daha iyi olduğunu söylüyordu. Böylece artıştaki nedenin Samsung'un ekranları olduğu anlaşıldı.
Bu arada Samsung Display'in Apple'ın iPhone'ları için de OLED ekran sağladığını biliyoruz.
Google'ın neden Samsung ekranlara geçtiğini bilmesek de, bu neden LG'nin ekranlarının bekleneni vermemesi veya Samsung'un daha uygun bir fiyat sunması olabilir.
Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin bir başka farklı yanı, telefonların bu defasında Google tarafından bizzat geliştirilmiş ve Foxconn fabrikalarında üretilmiş olması.
Zeynel A. Öztürk
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