POCO F3 ve POCO X3 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Birinci sınıf işlemci, ekran ve ses kalitesine sahip olan yeni akıllı telefon modellerinden POCO F3, güçlü performansı ve eğlence deneyimiyle öne çıkarken POCO X3 Pro ise oyuncular için özel olarak tasarlanan ve yükseltilen güçlü yönleriyle öne çıkıyor.