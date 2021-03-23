POCO F3 ve POCO X3 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

POCO Global, gerçek bir performans canavarı olan POCO F3 ve güçlü performansıyla dikkatleri üzerine toplayan POCO X3 Pro'yu duyurdu.
Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G platformunu kullanan POCO F3, markanın bugüne kadarki en mükemmel cihazı olarak dikkatleri üzerine topluyor. POCO F3 ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç E4 AMOLED Nokta Ekran ve Dolby Atmos® ses** özellikleriyle donatıldı. Güçlü, ancak ince ve hafif bir tasarıma sahip olan POCO F3, üst düzey amiral gemisi modellerin liginde kolayca yerini alıyor.
Önceki modeli oyun ve teknoloji meraklılarının birinci tercihi haline gelen ve bu özellikleri koruyan POCO X3 Pro, şu an piyasada bulunan en güçlü 4G platformlarından biri olan Qualcomm® Snapdragon™ 860 Mobile Platformuyla performans konusunda çıtayı daha da yükseğe çıkarıyor. Artırılan yüksek hız, depolama kapasitesi ve RAM seçenekleri ile POCO X3 Pro, oyun deneyimini bu fiyat seviyesinde eşi benzeri bulunmayan bir noktaya taşıyor.
POCO Global Başkanı Kevin Qiu, "28 Şubat 2021 itibarıyla POCO, 2018'de POCO F1'in ilk lansmanından bu yana toplam 13 milyon akıllı telefon satma başarısını gösterdi.
Sadece POCO X3 NFC modelinin dünya genelinde satışları 7 ay içinde 4 milyonu aştı. Kullanıcıların tam olarak ihtiyaç duyduklarını ve DAHA FAZLASINI sağlayarak POCO'nun başarısını sürdüreceğiz." dedi.
Qualcomm Technologies, Inc. Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Kedar Kondap, "Snapdragon 870 ve 860'ı içeren iki harika yeni ürün olan POCO F3 ve POCO X3 Pro'nun duyurulmasından ve bu lansmanın bir parçası olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu platformlar, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara birinci sınıf mobil deneyimi sağlamak için güvenilir ve güçlü bağlantı, yükseltilmiş oyun oynama ve mükemmel kamera yetenekleri sunmak için özel olarak tasarlandı." dedi.
POCO F3 Özellikleri
Snapdragon 870 5G Mobil Platform* ile desteklenen ve markanın şu ana kadarki en güçlü cihazı olan POCO F3, üst ligde oynuyor. Cihaz, sektördeki en yüksek birincil saat hızına sahip olan ve 3.2 GHz'ye kadar birincil çekirdek hızı sunan Qualcomm® Kryo™ 585 İşlemciye sahip. POCO F3, ultra hızlı Qualcomm® Adreno™ 650 GPU ile birlikte mükemmel bir oyun deneyimi sunuyor. LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolamaya sahip olan cihaz, çoklu görevler için daha hızlı okuma ve yazma hızı sağlıyor. Artırılmış performans, yüksek verimli 7 nm işlemcinin yanı sıra LiquidCool Technology 1.0 Plus soğutma teknolojisi cihazın performansını en üst düzeye çıkarıyor.
POCO F3, dünya genelindeki ağ frekanslarının büyük bölümünü destekleyen ışık hızında 5G bağlantısına olanak tanıyan Snapdragon X55 5G Modem-RF System sayesinde bağlantıyla ilgili tüm yeni kriterleri karşılıyor. Wi-Fi 6 desteği cihazı, üst düzey akıllı telefonlarla aynı lige taşıyor.
Canavar gibi 6,67 inç AMOLED ekran ve birinci sınıf tasarım
POCO F3'ün 120 HZ yüksek yenileme hızı, büyük 6,67 inç AMOLED ekranda oyun oynarken benzeri görülmemiş bir akıcılık sağlıyor. Bu canavar, aynı zamanda sadece 2,76 mm ile sektörün en küçük noktalarından birine sahip. Ayrıca, 360 Hz dokunma örnekleme hızı ve ince ayarlı dokunma algoritması, cihazın parmak ucuyla dokunmaya son derece hızlı yanıt vermesini sağlıyor. 60 fps'ye kadar ekleme yapabilen MEMC teknolojisi video içeriğinin akıcılığını daha da geliştiriyor.
Cihazın HDR10+ sertifikasına sahip ekranı, True Display ve True Color özellikleriyle son derece doğru renkler ve canlılıkla gerçekten göze hitap eden bir izleme deneyimi sunuyor. Kalitesi artırılan E4 malzemesi, ekranın en yüksek parlaklık düzeyini 1300 nit'e çıkarıyor ve eski E3 malzemesine kıyasla güç tüketimini %15 oranında azaltmaya yardımcı oluyor. Kaygan olmayan bir malzemeden üretilen ve sadece 7,8 mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında olan cihaz, elde rahat ve güvenli bir his veriyor. Hem önde hem de arkada kullanılan Corning® Gorilla® Glass 5 cihazın sağlamlığını artırıyor.
Dolby Atmos ses, yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumu ve fazlasıyla canavar gibi eğlence
Altta bir adet ana hoparlör ve üstte ikincil bir hoparlör olmak üzere çift hoparlörlü bir kuruluma sahip olan POCO F3, zengin ve ayrıntılı bir ses deneyimi sunuyor. Markanın Dolby Atmos** özelliğine sahip ilk modeli olan POCO F3, hem kulaklıklar hem de yerleşik hoparlörleri aracılığıyla Dolby Atmos formatındaki videolar, müzikler ve oyunlar için tam anlamıyla etkileyici bir ses kalitesi sunuyor.
Dolby Laboratories Tüketici Eğlence Grubu Ses İşleri Başkan Yardımcısı Mahesh Balakrishnan, "Dolby olarak, Dolby Atmos deneyimini akıllı telefonlara genişleten POCO F3 serisinin lansmanından büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda POCO'nun birinci sınıf eğlence deneyimini kullanıcılara sunma konusunda yaptığı muhteşem şeyler bize büyük gurur veriyor" dedi.
POCO F3'ün yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumu, sayısız yeni kamera özellikleriyle kullanıcıların fotoğrafçılıkla ilgili becerilerini ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Cihazın arka kamera kurulumu, 1.6 µm 4'ü 1 arada büyük pikselli 48 MP ana kamera, 119° ultra geniş lens ve 3 cm - 7 cm otomatik odak özelliğine sahip 5 MP telemakro kameradan oluşuyor. Bu kombinasyon, çarpıcı yüksek çözünürlüklü ve ayrıntılı görüntüler sağlıyor ve kameranın çok yönlülüğünü büyük ölçüde genişletiyor. 20 MP ön kamera, Gece Modunda selfie çekimini de destekliyor.
Çift mikrofonlu akıllı telefonların çoğunun aksine, POCO F3 üçlü mikrofon kurulumuna sahip ve Audio Zoom özelliği ile birlikte geliyor. Video çekerken, arkada bulunan özel üçüncü mikrofon, cihazın görüntü ile birlikte sesi "yakınlaştırmasına", uzak sahnelerin sesini daha net bir şekilde yakalamasına ve çekim sırasında ses alımını önemli ölçüde geliştirmesine olanak tanıyor. Diğer taraftan, X ekseni doğrusal haptik motor, üst düzey eğlence deneyimini kısa ve net titreşimlerle tamamlıyor.
POCO F3'ün enerjisini aldığı pil de sıradan bir pil değil. 4.520 mAh (typ) pil, elektrik akımını cihaza daha verimli bir şekilde yönlendiren Middle Middle Tab (MMT) teknolojisi sayesinde cihazı yıldırım hızında çalıştırıyor. Kutudan çıkan 33 W hızlı şarj cihazıyla, cihaz sadece 52 dakikada %100 şarj edilebiliyor***.
6GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip POCO F3'ün Arktik Beyaz, Gece Siyahı, Derin Okyanus Mavisi üç farklı renk seçeneği bulunuyor.
POCO X3 Pro Özellikleri
POCO X3 Pro, şu anda piyasada bulunan en güçlü 4G mobil platformlardan biri olan Qualcomm® Snapdragon™ 860 ile üst düzey performans sunuyor. Bu platform, gelişmiş grafik işleme için Adreno™ 640 GPU ile birlikte 2,96 GHz'ye kadar yüksek performans sağlayan, 7nm işlemci teknolojisiyle üretilen Kryo™ 485 İşlemciye sahip. Bu gelişmiş kombinasyon ile cihaz, yüksek ayarlarda işlemcinin yoğun olarak kullanıldığı üç boyutlu oyunları oynarken dahi akıcı ve yüksek kaliteli bir oyun deneyiminin keyfini çıkarmanıza olanak tanıyor.
Gelişmiş UFS 3.1 sayesinde okuma ve yazma özelliği ile kullanıcılar dosyaları, oyunları ve uygulamaları kısa sürede beklemeden yükleyebilme imkanına kavuşuyor. Cihaz ayrıca, cihazın termal kapasitesini azaltmak için birlikte çalışan, daha büyük bir ısı borusunu ve birden fazla grafit katmanını bir araya getiren LiquidCool Technology 1.0 Plus soğutma teknolojisine sahip.
Işık hızında reaksiyonlar - Mükemmel oyun deneyimi için süper pürüzsüz ekran ve benzersiz tasarım
POCO X3 Pro, 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla etkileyici 6,67 inç FHD+ Nokta Ekran ile süper duyarlı, düşük gecikmeli bir oyun deneyimi sunuyor. Ekran, farklı uygulamalar için yenileme hızını optimize etmek için DynamicSwitch teknolojisini kullanıyor. POCO X3 Pro'nun ekranı, Corning® Gorilla® Glass 6 ile günlük aşınmalara ve yıpranmalara karşı daha güçlü bir korumaya sahip.
Cihaz, üç yeni göz alıcı renge sahip zarif bir tasarımla öne çıkıyor. 3 boyutlu kavisli arka kısmı, ışığı farklı açılardan mükemmel bir şekilde yakalayan gökkuşağı kaplaması, cesur POCO logosu ve ortadan aşağı doğru uzanan dikey bitiş çizgisiyle zarif bir şekilde eşleşen modaya uygun görünümüyle anında göze çarpıyor. POCO X3 Pro'nun, kolayca erişilebilen ve yan tarafa doğru bir şekilde konumlandırılmış bir parmak izi sensörü bulunuyor.
Oyunda kalın - Ekstra uzun pil ömrü ve 33 W hızlı şarj
Pilim bitecek diye endişelenmeyin. Ultra kapasiteye sahip 5.160 mAh (tip) pil ile donatılan POCO X3 Pro, iki tam güne kadar pil ömrü sunuyor***. Yerleşik MMT teknolojisi ve 33 W kutu içi hızlı şarj cihazı, cihazın yıldırım hızında açılmasını sağlıyor.
Telefonun üst ve alt kısmında bulunan hoparlör kurulumu çarpıcı bir ses deneyimi sunuyor. Bu, mükemmel bir şekilde ayarlanmış Z ekseni doğrusal motordan üretilen canlı titreşimlerle eşleştirildiğinde oyun deneyiminin en üst düzeye çıkmasını sağlıyor.
Anı yakalayın - Dörtlü kamera kurulumuyla ayrıntılı fotoğraflar çekin
POCO X3 Pro, eksiksiz bir dörtlü kamera arka kurulumu ve keşfedilecek sayısız kayda değer kamera özelliği ile mükemmel bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. 1,6um 4'ü 1 arada Süper Süper Piksel desteğine sahip 48 MP ana kamera, net ve şaşırtıcı derecede ayrıntılı görüntüler sağlıyor. Gece Modu desteğine sahip 119° ultra geniş açılı kamera lensi sayesinde, düşük ışık koşullarında bile harika manzara veya grup fotoğrafları çekilebiliyor. Makro kamera ve derinlik sensörü, ekstra kamera çeşitliliği ve yetenekleriyle donanımı tamamlıyor.
6GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip olan POCO X3 Pro, Hayalet Siyahı, Donuk Mavi ve Metal Bronz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor.
POCO F3 ve POCO X3 Pro Teknik Özellikler
|
|
POCO F3
|
POCO X3 Pro
|
Ekran
|
6,67 inç AMOLED çok küçük Nokta Ekran
E4 malzemesi
2400x1080 FHD+
120 Hz yenileme hızı, 360Hz dokunma örnekleme hızı
Kontrast oranı: 5000000:1
Parlaklık: 900 nit (tip), 1300 nit (zirve)
True Color (Gerçek Renk)
True Display (Gerçek Ekran)
HDR10+
MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation)
Güneş ışığı ekranı 3.0
360° Ortam Işığı Sensörü
|
6,67 inç FHD+ LCD Nokta Ekran
2400x1080 FHD+
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunma örnekleme hızı
DynamicSwitch
Kontrast oranı: 1500:1
Parlaklık: 450 nit (tip)
Güneş ışığı ekranı 3.0
Okuma modu 2.0
HDR10
|
Gövde
|
Arktik Beyaz, Gece Siyahı, Derin Okyanus Mavisi
Corning®? Gorilla®? Glass 5 ön ve arka
|
Hayalet Siyahı, Donuk Mavi, Metal Bronz
Corning® Gorilla® Glass 6 Ön
2.5D ön cam, 3D kavisli arka cam
|
Boyutlar
|
163,7 mm x 76,4 mm x 7,8mm; 196g
|
165,3 mm x 76,8 mm x 9,4mm; 215g
|
Frekanslar
|
2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz
3G: WCDMA: 1/2/4/5/8
4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/66
4G: LTE TDD: 38/40/41
5G*: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78
|
2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28
4G: TDD-LTE: B38/40/41
|
Performans
|
Qualcomm® Snapdragon™ 870 Mobile Platform
7nm işlemci teknolojisi
Qualcomm® Kryo™ 585, Sekiz Çekirdekli İşlemci, 3.2 Ghz'ye kadar
Qualcomm® Adreno™ 650 GPU
|
Qualcomm® Snapdragon™ 860 Mobile Platform
7nm işlemci teknolojisi
Qualcomm® Kryo™ 485, Sekiz Çekirdekli İşlemi, 2.96 Ghz'ye kadar
Qualcomm® Adreno™ 640 GPU
|
Depolama Alanı
|
LPDDR5 + UFS 3.1
|
LPDDR4X + UFS 3.1
|
Isı dağılımı
|
LiquidCool Technology 1.0 Plus
D5 bakır ısı borusu + çok katmanlı grafit
|
Arka kamera
|
48MP ana kamera
- 1/2 inç sensör büyüklüğü, 1.6µm 4'ü 1 arada büyük piksel
- f/1.79, 6P lens, AF
8 MP ultra geniş kamera
- f/2.2, FOV 119°
5 MP telemakro kamera
- f/2.4, AF (3 cm-7 cm)
|
48MP ana kamera
- 1/2 inç sensör büyüklüğü, 1.6µm 4'ü 1 arada büyük piksel
- f/1.79, 6P lens, AF
8 MP ultra geniş kamera
- f/2.2, FOV 119°
2 MP makro kamera
- f/2.4, FF (4 cm)
2 MP derinlik sensörü
- F/ 2,4, FF
|
Ön kamera
|
20 MP ekran içi kamera
|
20 MP ekran içi kamera
|
Bağlantı
|
Çok İşlevli NFC
IR blaster
Bluetooth 5.1
Wi-Fi 6
5G*
|
Çok İşlevli NFC
IR blaster
Bluetooth 5.0
Wi-Fi 6
Çift SIM, Çift 4G bekleme
|
Kilit Açma
|
Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
Yüzle kilit açma
|
Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
Yüzle kilit açma
|
Şarj
|
4520 mAh (tip) pil
Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı, 52 dakikada %100 şarj***
USB-C
|
5160mAh (tip) pil
Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı
USB-C
|
Ses
|
Dolby Atmos®**
Çift hoparlör
Yüksek Kaliteli Ses
Yüksek Kaliteli Kablosuz Ses Sertifikası
|
Çift hoparlör
Yüksek kaliteli ses sertifikası
3,5 mm kulaklık jakı
|
Motor
|
X ekseni doğrusal motor
|
Z ekseni doğrusal motor
|
Sistem
|
Android 11 tabanlı POCO için MIUI 12
|
Android 11 tabanlı POCO için MIUI 12
|
Depolama Alanı
|
6GB+128GB ve 8GB+256GB
* 5G bağlantısı bölgesel bulunurluğa ve bölgedeki yerel operatörlere göre değişiklik gösterecektir.
** Dolby Atmos® özelliği, ileride yapılacak OTA güncellemesiyle kullanıma sunulacaktır.
***Veriler dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek hayattaki sonuçlar değişiklik gösterebilir.
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