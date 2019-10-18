Porno Kararında Geri Adım Attılar!
Birleşik Krallık, internetteki porno siteleri hakkında uzun zamandır üzerinde çalıştığı uygulamadan, ani bir kararla vazgeçti!
- Levent Öztürk
Birleşik Krallık hükümeti, çocukların internet üzerinde pornografik içerikleri bulmalarını engellemek amacıyla hayata geçirmeyi planladığı yaş doğrulaması kontrolü uygulamasından vazgeçti. Bu karar, girişimin karşılaştığı çeşitli zorlukların ardından verildi. Engellemelerin ilk olarak Nisan 2018 tarihinde devreye girmesi ve ticari porno sağlayıcılarının, içeriklere erişimlerine izin vermeden önce kullanıcıların yaşlarını doğrulamalarını zorlayacaktı.
Yaş doğrulama sistemi için planlar iptal edilmiş olsa da, yeni bir alternatif sunulmuş durumda. Bu öneri ile beraber güçlü yaptırım yeteneğine sahip bağımsız bir düzenleyici, firmaların çalışmalarını kontrol edecek ve online güvenliği arttırmaya çalışacak. Önerinin şu anki hali sadece porno sitelerini kapsarken, sosyal medya platformlarını kapsamıyor
Bu arada yaş doğrulama araçlarını oluşturan firmalardan biri olan CCL, hükümetin bu konuda U dönüşü yapmasının şok edici olduğunu ve karar için "hiçbir geçerli" sebebin bulunmadığını söylüyor. Sivil özgürlük organizasyonu Open Rights Group ise bu karardan hoşnut görünüyor.
Porno yasağı pek çok farklı alanda, İngiliz internet kullanıcılarından eleştiri almıştı. Bu eleştirilerin arasında, tanımlanabilir bilgilerin bir veri tabanında depolanmasının dolandırıcılar için çok çekici olacağı düşüncesi ve bu sistemin, VPN ve Tor gibi araçlara karşı etkisiz olması yer alıyordu.
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