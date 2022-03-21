Porsche'den Apple ile Ortaklık Sinyalleri: Akla Yine Apple Car Geliyor!

Porsche CEO'su, Apple ile yapılacak büyük bir ortaklığın ilk sinyallerini verdi. Bu da doğal akla, bir kez daha Apple Car'ı getiriyor.

  • Levent Öztürk
Porsche'den Apple ile Ortaklık Sinyalleri

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