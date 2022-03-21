Porsche'den Apple ile Ortaklık Sinyalleri: Akla Yine Apple Car Geliyor!

Porsche CEO'su Oliver Blume, şirketin yıllık sonuçlarının açıklandığı bir video konferansta, Apple ile birlikte çalışabileceklerini açıkladı. CEO, firma yöneticilerinin iki şirketin birlikte çalışabilecekleri yolları tartışmak için geçen yılın sonlarında Apple'ı ziyaret ettiğini söylüyor. CNBC'nin Blume'den yaptığı alıntıya göre, firmanın arabalarında zaten Apple CarPlay bulunuyor ve artık bu ortaklığı genişletmek istiyorlar.
Yorumlar, Apple ürünlerinin Porsche markalı araçlarda daha sıkı entegrasyonundan çok daha büyük bir projeye kadar farklı alternatifleri içeriyor. Bu da doğal olarak akla, bir kez daha Apple Car'ı getiriyor.
Uzun yıllardır bir Apple arabası hakkında söylentiler bulunuyor ancak şirketin eski Tesla Autopilot yazılım direktörü Christopher Moore'u işe aldığı 2021'in sonlarına kadar projenin bazı sorunlarla karşılaştığı ve işin yavaşladığı tahmin ediliyordu. Bu işe almanın Porsche CEO'sunun yorumlarıyla herhangi bir şekilde bağlantılı olup olmadığı ise belli değil.
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