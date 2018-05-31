Posta Pullarına Bir Haller Oluyor!
Bugüne dek gördüğünüz, bildiğiniz tüm posta pullarını unutun. ABD Posta Hizmetleri'nin yeni pulları, pek beklenmedik bir özellikle geliyor!
Eskiden toplanılan kokulu çıkartmaları hatırlıyor olabilirsiniz. Görünene göre ABD Posta Hizmetleri (USPS) bu anıyı tekrar canlandırmak istiyor ve bu amaçla da ilk koklanabilir pul koleksiyonunu yayımlamış durumda.
"10 Frozen Treats Forever" tasarımları, iki farklı çubuklu buzlu şeker çizimi içeriyor. Çizimler Kaliforniya, Santa Monica'dan sanatçı Margaret Berg tarafından yapılırken tasarımlar USPS sanat yönetmeni Antonio Alcalá ve tasarımcı Lesli Badani tarafından yapılmış.
Tüm pullar için tek bir koku olacak ancak bu koku, 20 Haziran tarihinde Austin'deki Thinkery Çocuk Müzesi'nde düzenlenecek olan tanıtım etkinliğine kadar gizli tutulacak. Buna rağmen USPS koku hakkında bazı ipuçları vermiş durumda: "Geçtiğimiz yıllarda kivi, karpuz, yaban mersini, portakal ve çilek gibi taze meyveleri içeren donmuş ikramlar yaygınlaştılar... Ayrıca çikolata, ve kola gibi tatlar da popüler."
Frozen Treat Forever pulları 20 pulluk kitapçıklar için 10$ fiyatı ile satışa sunulacak.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın