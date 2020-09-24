Prison Break 6. sezon geliyor! Merakla bekleniyordu, karar çıktı!

Prison Break dizisinin yıldızı Dominic Purcell, Instagram hesabından Prison Break 6. sezon çıkacak söylentilerini doğruladı! İşte detaylar...

Prison Break 6. sezon geliyor! Merakla bekleniyordu, karar çıktı!

Prison Break yayınlandığı 5 sezon boyunca geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 5 sezon ile final yaptığı söylenen dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Prison Break 6. Sezon Planı Yok Demişti

Geçtiğimiz yıl Fox Entertainment'in CEO'su Charlie Collier, şirketin altıncı sezon ihtimalini tamamen dışlamasa da yeni sezon planı olmadığını söylemişti:

"'Prison Break'i veya diğer serileri yeniden canlandırma planımız yok, ancak içerik oluşturucular bizi ikna etmek için doğru zaman olduğunu düşündüklerinde ve çekici bir hikaye ile geldiklerinde dinlemeye hazırız.''

Prison Break Yıldızı Duyurdu

Ancak dizinin ana karakterlerinden biri olan Lincoln Burrows'e hayat veren Dominic Purcell, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yeniden Prison Break hayranlarını sevindirdi.

Ünlü oyuncu, kendi fotoğrafını paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Söylenti 1. Yaşlandım. Evet. 50 yaşındayım.....

Söylenti 2. Kelim. Hayır, saçım var ama insanlar tıraş etmemi istiyor.

Söylenti 3. pb6 sezonu olacak. Evet.....

4. dedikodulardan hoşlanıyor muyum? Hayır. Kitlesel olarak değil. Kesinlikle hayır. (Sic)"

dominic

Prison Break 6. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Peki Prison Break 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Dizinin 6. sezonu ile ilgili Dominic Purcell'in verdiği bilgi dışında herhangi bir açıklama henüz gelmedi. 

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