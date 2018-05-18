Project Cars, Android ve iOS'a Geliyor!
Birkaç yıldır PC ve konsollarda fırtına gibi esen bir oyun daha, mobil platformlara gelmeye hazırlanıyor!
Project Cars, Slightly Made Studios ve Bandai Namco'nun sunduğu, yarış arabası kullanmayı mümkün olduğu kadar gerçekçi yapmayı hedefleyen, konsollarda gerçek anlamda fırtınalar estiren bir yarış simülatörü. Şimdi ise Slightly Mad Studios, GAMEVIL ile bir ortaklık kurarak Project Cars'ı mobil cihazlara sunmayı planlıyor.
Oyun – ve devam oyunu olan Project Cars 2 – 2015 yılından beri PC ve konsollar üzerinde oynanabiliyor. Ancak bu ortaklık, markanın mobil platformlarda karşımıza ilk kez çıkışını işaret ediyor. Oyun, Project Cars Go adını taşıyacak Slightly Mad Studios CEO'su Ian Bell'in söylediğine göre "GAMEVIL ile beraber Project Cars Go, oyuncuları sürücü koltuğuna oturtuyor ve adrenalin kaynağı yarış oyununu tamamen yeni bir şekilde deneyimleme" imkanını sunuyor.
Project Cars'ın mobil sürümünün PC veya konsol oyunları kadar gerçekçi olmayacağı kesin, ama son ürünün nasıl bir şekilde karşımıza çıktığını görmenin ilgi çekici olacağı söylenebilir. Oyunun yayım tarihi hakkında henüz bir ipucu verilmiş değil...
Levent Öztürk
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