Protestolardan Sonra Tüm İnterneti Kestiler!

Koca bir ülke, yaşanan protestoları gizlemek ve kontrol altında tutmak için yine aynı şeyi yaptı: Tüm interneti kesmek!

  • Levent Öztürk
İran'da genel internet kesintisi başladı
AFP/Getty Images

İran, artık ülkeler için protestoları engelleme konusunda tanıdık hale gelen bir taktiği deniyor: İletişim hatlarını kesmek. İran hükümeti, yakıt fiyatlarına yapılan yüksek zamma karşı başlayan ve büyüyen protestolara karşı, neredeyse ülkedeki tüm internet erişimini kesti. İnsanların bölgede neler olduğunu gösterebilmeleri için ufak erişim açıkları bulunuyor ancak bunlar oldukça nadir. Ülkeler arası telefon görüşmeleri çalışıyor, ancak bunlar da yakından takip ediliyor.

Hükümet, henüz internetin kapatılmasını resmi olarak doğrulamadı.

Ülke genelindeki internet kapatmaları geçmişinde olduğu gibi İran, hem protestoları, hem de Dünya'nın burada gerçekleşenlere karşı görüşünü kontrol etmeyi hedefliyor. Bu durum teoride protestocuların organize olmalarını ve yöneticilere karşı daha büyük bir tehdit oluşturmalarını engelliyor. Aynı zamanda da haberleri paylaşmak ve protestoların boyutunu göstermek çok daha zorlaşmış oluyor.

Ne yazık ki bu, Dünya genelinde daha büyük bir akımın parçası olarak görülüyor. Hem Hindistan, hem de Pakistan geçtiğimiz aylar içerisinde sıcak tartışmaların yaşandığı Kaşmir bölgesinde internete erişimi kapatmıştı ve Rusya da kısa bir süre önce kendisine istediği zaman interneti kapama gücünü verdi. İnternet kapatmaları hızlı bir şekilde silah olarak kullanılmaya başlıyor ve bu durumun bir süre daha böyle devam edeceği söylenebilir.

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