PUBG Oynayana Hapis Cezası
Sevilen battle royale oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), bu ülkede yasaklandı. Oynamanın cezası ise hapis!
- Levent Öztürk
Nepal'de yaşayan PlayerUnknown's Battlegrounds oyuncuları artık sevilen battle royale oyunu ile vakit geçiremeyecek. Nepalli bir yerel habere göre ülke, "çocukların ve gençlerin çalışmalarına ve davranışlarına negatif etkide bulunduğu" gerekçesi ile oyunu tamamen yasakladı.
Nepal'in Metropol Suç Bölümü, Katmandu Bölge Mahkemesi'nden oyunu yasaklamak için izin aldıktan sonra Nepal Telekomünikasyon Otoritesi ile iletişime geçerek, internet ve mobil hizmet sağlayıcılarına yasak emri verilmesini istedi.
Katmandu Gazetesi ile konuşan polis yöneticisi Dhiraj Pratap Singh, okulların ve velilerin oyun hakkında çok fazla şikayette bulunduklarını, çocukların "çalışmalarını engellediğini ve daha agresif davranışlar gösterdiklerini" söylediklerini belirtti. Ayrıca polis, oyunu oynarken yakalanan kişilerin tutuklanacaklarını da sözlerine ekledi.
Her ne kadar henüz resmi bir doğrulama gelmiş olmasa da yasağın, oyunun hem standart hem de mobil sürümleri için geçerli olduğu tahmin edilebilir. Ayrıca ülkenin yasağı sadece PlayerUnknown's Battlegrounds ile sınırlamayı mı planladığı yoksa Fortnite gibi diğer büyük battle royale isimlerine de mi genişleteceği henüz belli değil...
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