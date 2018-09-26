Qualcomm: Apple, Sırlarımızı Intel'le Paylaştı
Qualcomm, Apple ile devam eden hukuki savaşta yeni bir adım attı ve "Apple ticari sırlarımızı çaldı" dedi!
Apple ve Qualcomm arasında devam eden hukuki savaşta Qualcomm, mahkemeden davayı yeni delilleri de yansıtacak biçimde tekrar gözden geçirmesini istedi. Dava, geçen sene Kasım ayında açılmıştı.
Qualcomm'un en son iddialarına göre Apple, "büyük miktarda" ticari sırrı ve diğer gizli bilgileri çalarak Intel'e gönderdi. Böylece Apple, iPhone'da kullandığı yongaların performansını artırabilecekti. Qualcomm'un genel danışmanı Donald Rosenberg, CNBC'in bir röportajında şöyle konuştu:
"Rakibin yetişmesi için Qualcomm'un değerli ticari sırlarının kanun dışı kullanımı, bize onarılmayacak biçimde zarar vermektedir ve bunun devam etmesine izin verilmemelidir."
Qualcomm, bu iddiasının epostalara, Apple'ın kaynak kodu geliştirme geçmişine ve Intel'in en son yonga setinde kullanılan kodlara dayandığını söylüyor. Firma şimdi San Diego'daki yüksek mahkemenin bu kanıtları davaya dahil etmesini istiyor.
Davanın ilk halinde Qualcomm, Apple'ın birkaç sene önce imzalanan yazılım sözleşmesini ihlal ettiğini ileri sürüyordu. Anlaşmaya göre Apple'ın Qualcomm'a kaynak kodlarına bakma izni vermesi gerekiyordu. Ancak Qualcomm, Apple'ın bunu engellediğini söylüyor. Duruşmanın önümüzdeki sene Nisan'da görülmesi bekleniyor.
İki dev arasındaki hukuki savaş, Apple'ın Qualcomm'u alakasız lisans ücretleriyle ücretlendirmeye kalktığı iddiasıyla geçen sene başlamıştı.
Zeynel A. Öztürk
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