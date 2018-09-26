Qualcomm: Apple, Sırlarımızı Intel'le Paylaştı

Qualcomm, Apple ile devam eden hukuki savaşta yeni bir adım attı ve "Apple ticari sırlarımızı çaldı" dedi!

Qualcomm: Apple, Sırlarımızı Intel'le Paylaştı

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