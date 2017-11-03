Qualcomm Apple'a yeni bir dava daha açtı

Qualcomm ve Apple'ın dava karmaşası, işlemci devinin bu hamlesiyle daha da büyüyor!

Qualcomm ve Apple'ın dava sorunu daha da büyüyor..

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