Qualcomm Apple'a yeni bir dava daha açtı
Qualcomm ve Apple'ın dava karmaşası, işlemci devinin bu hamlesiyle daha da büyüyor!
Qualcomm ve Apple arasındaki yasal davanın daha da kötüye gidip gidemeyeceğini merak edenler için oldukça kısa bir cevap bulunmakta: Evet.
Bloomberg'in haberine göre Qualcomm, şimdi de Apple'ı bir anlaşmayı bozmak sebebiyle dava etmekte ve bu davanın sebebi, çipleri hakkında patentli bilgileri rakibi Intel ile paylaştığı iddiası.
Bu iddia için kanıt olarak da Qualcomm, Apple'ın çipler hakkında özel bilgileri istediğini ve aynı mesaj içerisinde bir Intel mühendisini CC'lediğini söylüyor. Bu yüzden Qualcomm, "davada kanıtlanacak ciddi hasarlar" için kendisine tazminat ödenmesini istiyor.
Ayrıca Qualcomm, Apple'ın anlaşmalarının gerektirdiği üzere Qualcomm'un patentli bilgilerini nasıl kullandığını tekrar görüşmek istiyor ve görünene göre Apple bu isteği reddediyor.
Bu haber, The Wall Street Journal'ın yayınladığı, Qualcomm'un Apple'a çiplerini prototip cihazlarda test etmek için gerekli yazılımı göndermediği gerekçesi ile Apple'ın Qualcomm'dan tamamen uzaklaşacağı haberinin sadece günler sonrasında ortaya çıktı.
Eğer Qualcomm'un korktuğu gibi bir düzen varsa, firmanın söylediğine göre "parasal bedeller ile telafi edilemeyecek, oldukça ciddi, onarılamaz ve hesaplanamaz zarar" almış olacak.
Apple, uzun bir süredir iPhone ve iPad gibi cihazlarını hücresel ağlara bağlamak için Qualcomm'un modem çiplerini kullanmaktaydı ancak iPhone 7 ile beraber kısmi olarak Intel çiplerini kullanmaya başlamıştı. The Wall Street Journal ile bu haftanın daha erken dönemlerinde konuşan anonim kaynakların söylediğine göre Apple şimdiden gelecek iPhone ve iPad'leri Qualcomm'un teknolojisi olmadan tasarlamaya başlamış durumda.
Eğer Apple gerçekten Qualcomm olmadan çalışmayı başarırsa, Raymond James&Associates analistlerinin söylediğine göre Qualcomm yıllık %7.5 gelir kaybına uğrayabilir.
Bunun anlamının kullanıcılar için ne olduğu tam olarak belli değil. Pek çok kişinin, Apple'ın kullandığı çipler arasındaki farkı ayırt etmemesi bile oldukça yüksek bir ihtimal. Sonuç olarak 2016 yılında sunulan iPhone 7 ünitelerinin %30'u Intel modem çiplerine sahipti ve bu oran bu yıl %50 civarına yükselti. Cihazlar arasındaki performans farkı ise neredeyse bulunmamaktaydı.
Qualcomm'un lehine bir galibiyet ise Apple'a büyük bir zarar verebilir ve iPhone'un gelecekteki gelişimini etkileyebilir. Ancak iPhone üreticisinin muazzam para rezervi düşünüldüğünde, ne kadar büyük bir miktarın firmaya zarar vereceğini hesaplamak bile ayrı bir uğraş.
Ayrıca Intel'in (veya MediaTek) Apple'ın ihtiyaç duyduğu miktarda çipi üretememesi de mümkün ve bu da yeni cihazların çıkışı sırasında tedarik sıkıntısı olabileceği anlamına gelebilir.
Levent Öztürk
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