Qualcomm'un Kârı %90 Aşağı İndi!

Qualcomm'un kârları Apple ile olan hukuki savaşın da etkisiyle neredeyse yüzde 90 oranında düşüş yaşadı!

Qualcomm'un kârı %90 aşağı indi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

Akıllı Ev Ürünleri

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Büyük İç Mekanlar inMapper İle Keşfediliyor
Çok bilinmeyen 9 ilginç Apple gerçeği!
Kopya Koruması, Assassin's Creed'i Yavaşlatıyor!
iPhone X için tamir bedelleri belirlendi...
HoloLens Avrupa'da Yaygınlaşıyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir