Qualcomm'un Kârı %90 Aşağı İndi!
Qualcomm'un kârları Apple ile olan hukuki savaşın da etkisiyle neredeyse yüzde 90 oranında düşüş yaşadı!
Qualcomm bu sene boyunca her türlü hukuki olaya konu oldu, özellikle de Apple'ın patentler ve telif hakkı ücretleri konusunda açtığı bir milyar dolarlık dava ile başı büyük dertte. Bu dava, ABD Federal Ticaret Komisyonu ile olan hukuki sorunlar ve Tayvan Adil Ticaret Komisyonu'ndan büyük bir ceza, firmanın dördüncü çeyrek kârlarını aşırı derecede düşürdü, geçen seneki aynı zamana göre neredeyse %90 aşağıya indi.
2016 dördüncü çeyrekte kârlar 1.6 milyar dolarla çok iyi bir seviyedeydi. Ama son finansal durumlarına göre bu sayı yalnızca 168 milyon dolara kadar gerilemiş. Buna Tayvan hükûmetinden gelen çip teknolojisiyle ilgili antitröst ve monopoli cezaları da dahil.
Tüm bu hukuki olayların dışında, Apple'ın Qualcomm'dan tamamen kurtulma çabasında olabileceği haberini de yapmıştık. 2018'deki iPhone'ların tamamen Qualcomm'dan arınmış olarak gelmesi mümkün. iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone X, Qualcomm ve Intel çiplerin kombinasyonunu kullanıyor. iPhone 7'den önce ise Apple akıllı telefonlar tamamen Qualcomm çip teknolojisine sahipti.
Qualcomm CEO'su Mollenkopf, daha önce Apple'ın açtığı davanın lisans fiyatlarında pazarlık yapmanın bir yolu olduğunu söylemişti. Dokuz ayı aşkın hukuki kavgalara rağmen Mollenkopf, davada mahkeme salonu dışında uzlaşılabileceği konusunda kendine güveniyor.
H. Hüseyin Öztürk
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