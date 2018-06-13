Rainbow Six: Siege büyümeye devam ediyor ve...
Geçen zamana rağmen Rainbow Six: Siege oyuncuları oyunu bırakmıyor ve Ubisoft...
Rainbow Six: Siege, serinin tanıdık formülünden uzaklaşan bir risk olarak görüldüğü ilk günleri çok geride bırakmış durumda. Ubisoft, takım tabanlı taktiksel shooter oyununun artık 35 milyonun üzerinde oyuncuya sahip olduğunu belirtiyor. Bu oyuncuların ne kadarının düzenli bir şekilde aktif oldukları belli değil ancak oynayabilecekleri bol miktarda içerik bulunuyor. Ubisoft, şimdiye kadar 10 sezonun geride bırakıldığını belirtiyor.
Bu durumu kutlamak için de Ubisoft, Siege topluluğu (Another Mindset) ile ilgili bir belgeseli Parist'te gerçekleşecek olan Six Major eSports etkinliğinde 17 Ağustos tarihinde göstermeyi planlıyor. Oyunun rekabetçi ortamı ise hâlâ sağlıklı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Six Major'ın yanı sıra Kasım ayında Pro League ve Şubat ayında da davetiyeli turnuvalar bulunuyor.
Ancak oyunun başarısı her zaman garantili değildi. En başlarda çok fazla içerik bulunmuyordu ve satışlar o kadar da iyi gözükmüyordu. Ancak Ubisoft'un "hizmet olarak oyun" üzerine odaklanması ile beraber uzun süreli desteğin karşılığı alınmış gibi gözüküyor. Düzenli bir şekilde sunulan yeni malzemeler ve düzenlemeler ile beraber, pek çok geliştiricinin yeni bir oyuna yönelmesi için yeterli zamanın geçmesine rağmen insanlar oyunu oynamaya devam ediyor...
Levent Öztürk
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