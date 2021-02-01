Rampage Hostage 7.1 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi

Oyuncu kulaklıklarında giriş seviyesi modeller arasında ciddi rekabet varken, bu kategoride de fiyatlar yükselmiş durumda. O nedenle bütçeye uygun iyi bir oyuncu kulaklığı satın almak için ince eleyip sık dokumak gerekiyor. İlk etapta bir oyuncu kulaklığından beklentilerinizi belirlemeniz önemli. RGB ışıklandırma şart mı, 7.1 ses desteği olmazsa olmazınız mı, malzeme kalitesi ne derece mühim gibi konuları kafanızda netleştirmeniz lazım. Elbette hepsi önemli kalemler, ancak fiyat da buna göre değişiyor.
İnceleyeceğimiz Rampage Hostage kulaklığın fiyatı 280 TL civarında. Sahip olduğu özellikler arasında ise 7.1 sanal ses desteği de yer alıyor, RGB ışıklandırma da mevcut. Kulaklığın malzemesi ise plastik. Kenarlardaki plastik malzeme biraz sırıtıyor olsa da Rampage elinden geldiğince şık bir kulaklığa imza atmaya çalışmış.
Rampage Hostage 7.1 Tasarımı Nasıl?
50 mm'lik sürücülerin dış yüzeyinin metalik ızgara ile kaplanmış olması ve iç yüzeyde de gökkuşağı desenli RGB ışıklandırmaların tüm yüzeyi kaplaması ise ortaya hoş bir görüntü çıkmasını sağlıyor. Kulak köprüsünün iç yüzeyi yumuşak pedle kaplanırken, üst taraf da ona eşlik edecek şekilde hazırlanmış. Kenarlardaki kırmızı dikişler de kulaklığa güzel bir hava katıyor.
Sürücülerin iç kısmında rahat etmenizi sağlayacak deri benzeri bir malzemeden üretilen yumuşak kulak pedleri bulunurken, bu pedlerin üzerinde deliklerin bulunması, kulaklarınızın hava almasını sağlıyor. Bu sayede uzun kullanımlarda terlemenin önüne geçilmiş.
Kullandığımız süre boyunca konfor anlamında beklentimizi bir hayli karşıladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kulaklık başı iyi kavrıyor ve pasif izolasyonu da mümkün mertebe sağlıyor. Başınıza ayarlayabilmeniz için kademeli metalik kızaklar unutulmamış. Başınıza takıp çıkartırken de endişe etmenize gerek yok, kulaklık oldukça esneyebiliyor.
Rampage Hostage 7.1 Özellikleri Neler?
Rampage Hostage'de az önce de söylediğimiz gibi 7.1 sanal ses desteği mevcut durumda. Bu kategoride kullandığımız 7.1 sanal ses sağlayan kulaklıklar arasında gerçekten işini iyi yaptığını söylemek mümkün. Oyunlardaki vuruş sesleri ve patlamalar atmosfere odaklanabilmenizi sağlarken, kulaklığın müzik performansından da bir hayli memnun kaldık. Özellikle doygun bas seslerini seviyorsanız, hoşunuza gidecektir. Bu kategorideki bazı kulaklıklarda titreşim motorunun kullanıldığını da görüyoruz, fakat bu özellik bu modelde yer almıyor. Bunun önemini elbette sizin beklentileriniz belirleyecek.
Kulaklığın 2.1 metre uzunluğundaki örgü kablosu üzerindeki kontrol kumandasından sesi ayarlayabiliyor, mikrofonu kapatıp açabiliyorsunuz. Burada ayrıca RGB ışıklandırmayı kontrol edebilmenizi sağlayan bir tuş da yer alıyor. Bu tuşa basarak ışıklandırmayı kapatabiliyor, sabitleyebiliyor veya gökkuşağı şeklinde dönmesini sağlayabiliyorsunuz. Ancak ışıklandırmayı değiştirmeniz mümkün değil, RGB LED'ler sadece gökkuşağı şeklinde yanıyor.
Kulaklıktaki mikrofonun sabit olmaması ise önemli. Kullanmadığınız zamanlarda mikrofonu çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca yeterince esnek yapıda tasarlandığını da söyleyelim. Böylece kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Mikrofonun üzerindeki filtre ise, konuşurken ses patlamalarını emiyor, bu da daha net sesli iletişimin yolunu açıyor.
Sonuç
Sonuç olarak Rampage Hostage 7.1 kategorisi için gayet başarılı bir oyuncu kulaklığı oluyor. Ses performansıyla beklentimizi karşılayan kulaklık, konforlu olması sayesinde uzun kullanımlar için de ideal durumda. 280 TL fiyat etiketinin hakkını veriyor.
CHIP Online Notu: %85
+ Gayet konforlu
+ 7.1 ses destekli performans
+ Mikrofon performansı
+ 2.1m örgü kablo
+ Fiyatı için uygun
- Plastik malzeme
- RGB LED'ler farklı renklerle değişmiyor
Rampage Hostage 7.1 Teknik Özellikler
- Sürücü 50 mm
- Ses Desteği 7.1 Sanal Çevresel
- RGB Işıklandırma Var
- Frekans Aralığı 50Hz-20kHz
- Hassasiyet 115 dB
- Mikrofon Duyarlılığı -42 dB
- Kablo Uzunluğu 2.1 metre
- Bağlantı USB
- Boyutlar 92 x 210 x 160 mm
- Ağırlık 355 gr.
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