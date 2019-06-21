Rapor: Google Maps Sahte İşletmeyle Dolu

Yeni bir rapor, Google Maps'in başında ciddi bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor!

Rapor: Google Maps Sahte İşletmeyle Dolu

Yeni bir rapor, Google Maps'in gerçek işletmeleri taklit eden sahte yerlerle dolu olduğunu ortaya çıkardı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Google Maps'te tahmini olarak 11 milyon sahte işletme bilgisi bulunuyor. Rapor, bunların arasında her ay yenilerinin eklendiğini, bunların yanlış telefon numaraları ve adresler içerdiğini söylüyor. Peki Google Maps'e sahte işletme bilgisi eklemek, tam olarak kimin, ne işine yarıyor?

Rapora göre bazı şirketler, rakiplerine ait sahte profiller oluşturarak bu profillere hatalı adres ve telefon bilgileri ekleyebiliyorlar. Bunun yanında bazı sahtekarlar, gerçek firmaları taklit ederek kendine müşteri çekebiliyor.

Google, rapordaki iddialara verdiği cevapta Google Maps'teki "yüksek risk kategorisindeki" işletmeler için yeni önlemler aldığını söyledi. Bunlar arasında onarım hizmetleri ve müteahhitler bulunuyor. Kullanıcılar, bu tür yerleri araştırma yapmadan, aceleyle arayabiliyor. Google daha önce de sahte yerlerle ilgili önemli bir hamle yapmış, 3 milyondan fazla şirket profilini kapatmış, bunları ekleyen 150.000 hesabı devre dışı bırakmıştı.

Google'ın WSJ raporuna cevap olarak yayınladığı blog gönderisine buradan ulaşabilirsiniz.

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