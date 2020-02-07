realme 5 Pro İnceleme

Akıllı telefon tarafında bu sene de çoğunlukla Çinli markaları konuşacağız gibi görünüyor. Birbiri ardına yeni modellerini piyasaya süren ve ülkemizde de ağırlıkla görmeye başladığımız Çin menşeli akıllı telefon markaları arasına artık realme de katıldı.
Bugüne kadar Hindistan pazarında önemli işlere imza atan realme, geçtiğimiz günlerde ülkemizde de bir lansman düzenlemiş ve 3 yeni akıllı telefon modeliyle ülkemize giriş yaptığını açıklamıştı. Bunlar arasında realme 5 Pro, realme XT ve realme 5C modelleri yer alıyordu. Ancak çok geçmeden geçtiğimiz hafta realme bir sürpriz daha yaptı ve bize yakın zamanda satışa çıkması beklenen realme 5i adında bir başka akıllı telefonunu daha gönderdi. Hatırlarsanız realme 5i de ön incelemesini sizlerle gerçekleştirmiştik; o modelin de detaylı incelemesini önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bugünün konusu ise realme 5 Pro.
Bugün detaylı olarak inceleyeceğimiz realme 5 Pro'nun kutusunu daha önceki videomuzda açmış ve özelliklerine kısaca değinmiştik. Özellikle Snapdragon 712 işlemciden güç sağlaması ile fiyat/performans konusunda önemli modellerden biri olan realme 5 Pro, bakalım şimdi bizlere neler sunuyor? İlk başta telefonu tasarımına yakından bakalım.
realme 5 Pro Tasarımı Nasıl?
realme 5 Pro, tasarımıyla güzel görünen akıllı telefon modellerinden oluyor. Ön yüzden baktığınızda yine çentikli yapının dikkati çektiği telefonun arka yüzeyi ise polikarbon plastik kaplamaya sahip. Kenar çerçeveler de yine plastik kaplamadan oluşuyor. Bazı kullanıcılar plastik modelleri pek sevmiyorlar elbette, ancak mavi renkli ve degradeli bir yüzeye sahip olmasıyla havalı göründüğünü de söylemek lazım. Öte yandan arka yüzeyin bol bol parmak izi tuttuğunu da belirtmek gerek.
realme 5 Pro, kısa bir süre önce incelediğimiz Huawei P30 lite modeli kadar ince ve hafif bir model olmuyor. 8.9 mm kalınlığındaki telefon, 184 gram ağırlığında. Ancak çok hantal bulmadığımızı da söyleyelim. Telefonun elde duruşu dengeli, hatta boyut itibariyle tek el kullanımına uygun olduğunu da belirtebiliriz.
Elimizde mavi renkli modeliyle bulunsa da, telefonun ayrıca yeşil renkli bir başka modeli de yer alıyor.
Sağ kenarında güç tuşu bulunurken, ses butonları telefonun sol yanına yerleştirilmiş. Aynı kenarda SIM kart çekmecesi de yer alıyor. realme 5 Pro, çift SIM kart destekli bir model. Burada ayrıca bir microSD kart yuvası da yer alıyor. microSD kart yoluyla telefonun hafızasını 256 GB daha arttırabiliyorsunuz.
Bu arada bu segmentte telefonlarda pek sık görmediğimiz bir özellik olan suya karşı dayanıklılığı da bu modelde görüyoruz. Tamamen suya karşı dayanıklı değil, ancak realme, bu telefonun su sıçramalarına karşı güvenli olduğunu söylüyor.
realme 5 Pro Ekran Özellikleri
Gelelim telefonun ekranına. Realme 5 Pro'nun ekranı 6.3 inç boyutunda. 1080X2340 piksel çözünürlüğünde görüntü üreten ekran IPS LCD panele sahip. İnce kenar çerçeveleri ve çentikli kamera sayesinde 19.5:9 görüntü oranının yakalandığı telefonda Corning Gorilla Glass 3+ koruma yer alıyor. Bu arada telefonun ekranının üzerinde halihazırda bir koruma filminin bulunduğunu söyleyelim.
Ekran boyutu ve çözünürlüğüyle doğru orantılı olarak ekran piksel yoğunluğu 409 ppi seviyesine tekabül ediyor ki, bu sınıf bir telefon için bu iyi bir seviye. Ayrıca telefonun görüntü performansı da gayet iyi seviyede. Her ne kadar AMOLED panel ile karşılaştırılmayacak olsa da, IPS LCD ile renk ve kontrast konusunda hayal kırıklığına uğramayacağınız açık.
Maksimum parlaklık seviyelerini de oldukça yeterli bulduğumuz telefon, güneş ışığı altında okunabilirlik sağlıyor; benzer şekilde minimum parlaklık da gece kullanımı için gayet uygun. Öte yandan telefonda gece kullanılan mavi ışığı engelleyen ve Gece Kalkanı adında bir özellik bulunduğunu da söyleyelim.
Ekrana ilişkin olarak bahsedebileceğimiz bir diğer detay da son dönemde ekranın altında görmeye alışkın olduğumuz parmak izi sensörünün ekranda yer almadığı olacak. Mesela aynı fiyat kategorisinde bulunan rakip modellerden yine incelediğimiz Galaxy A30s'te parmak izi sensörü ekrana entegre olarak yer alırken, diğer bir rakip model Xiaomi Redmi Note 8 Pro'da bu sensör telefonun arka yüzünde fiziksel olarak bulunuyordu. realme 5 Pro'da da parmak izi sensörü telefonun arkasına yerleştirilmiş. Yerleşim yeri bizce bu segment için bir ekslik değil, kullanıcı tarafında tercih meselesi. Ayrıca parmak izi sensörünün oldukça hızlı çalıştığını da söyleyelim. Elbette telefonda kamera yoluyla bir yüz tanıma sistemi de mevcut.
realme 5 Pro Teknik Özellikleri ve Performansı
realme 5 Pro, teknik özellikleriyle son dönemde 1800 - 2000 TL bandına gelen güzel modeller arasına yerleşiyor. Telefonun işlemcisi Snapdragon 712 olarak karşımıza çıkıyor. 10 nm mimarisine sahip bu işlemci, 2 performans odaklı 2.3 GHz frekansında dçalışan Kryo 360 Gold ve 6 adet verimlilik odaklı ve 1.7 GHz frekanslı Kryo 360 Silver çekirdeklerinden güç sağlıyor.
Adreno 616 grafik biriminin yer aldığı telefonda elimizdeki modelde 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor. Telefonun hafızası da ilk başlarda amiral gemilerine gördüğümüz, ancak yavaş yavaş bu segment modellerde de sıkça karşımıza çıktığı gibi UFS 2.1 olarak tercih edilmiş. Bu da veri yazma performansı bakımından güzel haber.
realme 5 Pro'da kullanılan işlemci, Snapdragon 710'lu modellere kıyasla kağıt üzerinde yüzde 10'luk bir performans getiriyor. Bunun da karşılığını gerek sentetik testlerde gerek günlük kullanımda alıyorsanız.
Mesela telefonun aldığı AnTuTu Benchmark skoru 222928 puan oluyor ve bu puanla tabloda performans anlamında gayet güzel bir yere yerleşiyor realme 5 Pro. Samsung Galaxy A30s, Honor 9X ve Xiaomi Mi 9T'yi geride bırakmayı başaran realme 5 Pro, Redmi Note 8 Pro'nun hemen yanına konumlanıyor. Bu konum, fiyat olarak da telefonu iyi bir yere oturtuyor. Telefonun fiyat/performans değerlendirmesine daha sonra geleceğiz.
Teknik kadrosuna ilişkin olarak son olarak yer alan özellikler arasında 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 desteğinin yer aldığını, ancak NFC desteğinin bulunmadığını söyleyelim. Ayrıca belirtilmiş bir aptX HD desteği ve kızılötesi sensörü de yok.
realme 5 Pro Günlük Kullanım Performansı Nasıl?
realme 5 Pro, özellikle bütçeye uygun ve performansıyla da memnun edici bir telefon satın almak isteyenlere hitap eden bir model. Arka yüzündeki geometrik tasarım şekliyle de daha çok gençleri hedeflediği aşikar. Öte yandan az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğimiz çoklu kamera sistemiyle de öyle.
Ancak bunların yanında sosyal medya uygulamalarının yoğun olduğu, oyun senaryolarının işlendiği performansta da gayet sorunsuzca kullanılabilecek bir model olmuş kanısındayız. Telefonda Android 9 işletim sistemi yer alıyor ve Google servisleri ise çalışıyor.
Arayüz olarak Oppo'dan da aşina olduğumuz ColorOs 6 yazılımını kullanan realme 5 Pro, aldığımız bilgilere göre telefona çok geç kalmadan Android 10 güncellemesine de kavuşacak. Bunun da bilgisini verelim.
Telefonun oyun performansından da bahsedelim. Telefonun HyperBoost 2.0 desteği ile beraber özellikle dönemin popüler oyunu PUBG'de değrlendirdiğimiz telefon, Oyun Alanı kısmından Rekabetçi Modu aktifleştirerek türev pek çok oyunu rahatlıkla herhangi bir kasma donmak olmaksızın oynatabiliyor. realme 5 Pro, PUBG'yi HD grafik ayarlarında yüksek kare hızında akıcı şekilde oyun oynatabiliyor. Ancak PUBG'de daha yüksek grafik ayarlarını bekliyorsanız, bu telefonda karşılığını alamayacağınızı da belirtelim.
Ses konusuna gelirsek, telefonda tek hoparlör bulunuyor, yani stereo hoparlör seçeneğiniz yok evet. Fakat ses çıkış performansı olarak fena bulmadığımızı da belirtelim.
Peki, realme 5 Pro'nun pil performansı nasıl?
realme 5 Pro Pil Ömrü Ne Kadar Gidiyor?
realme 5 Pro, 4035 mAh kapasiteli bataryasıyla pil ömrü konusunda rekabetçi bir model. Özellikle ColorOS yazılım optimizasyonlarıyla birleştirildiğinde harika bir pil ömrü sunabiliyor. Telefonu hafif ve orta kullanımlı senaryolarda gün boyunca rahatlıkla kullanabiliyorsunuz, akşama sizi rahat ulaştırıyor.
Eğer sık oyun oynuyor, ancak pil ömrünün yine akşama kadar dayanmasını istiyorsanız ise, az önce bahsettiğimiz Oyun Alanı bölümünden Rekabetçi Mod yerine Dengeli Mod veya Düşük Güç Tüketim Modunu aktifleştirmeniz yararınıza olacaktır.
Öte yandan pil ömrüyle günlük kullanıma uygun olan telefon ayrıca çok da hızlı sürede şarj oluyor. realme 5 Pro'da da Oppo modellerinde gördüğümüz VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi benimseniyor ve bu sayede şarj süreleri oldukça kısalıyor. Öyle ki telefonun bataryasını yüzde 50'ye doluluk oranına yalnızca 30 dakika içinde ulaştırabiliyorsunuz.
realme 5 Pro Kamera Özellikleri Neler?
Evet, geldik realme 5 Pro'nun kameralarına. realme 5 Pro da 4 kameralı akıllı telefonlar kervanına katılan ve bu sayede artık kameralarıyla özelleşen akıllı telefonlardan biri oluyor. Bu sayede de özellikle bütçeye uygun akıllı telefon segmentine hareket katacaktır kanaatindeyiz. Kameraların fotoğraf performansını değerlendireceğiz ancak önce telefonda yer alan kameraları yakından tanıyalım.
Arkadaki 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyaframlı geniş açılı lazer otofokuslu bir ana kamera yer alırken, diğer kameralar da hemen altına dizilmiş durumdalar. İkinci kamera ultra geniş ve f/2.2 diyaframlı olurken, 3'üncü kamera yalnızca makro fotoğrafçılık konusuna odaklanmış durumda. Telefondaki 4'üncü kamera ise derinlik sensörü olarak iş yapıyor.
Ön kamera ise Sony IMX471 sensörden oluşuyor ve 16 MP çözünürlüğünde karşımıza çıkıyor. 25 mm'lik ön kameranın diyafram değeri de f/2.0.
Arka kamerayla Full HD'de 60 ve 120 kare video kaydı yapabiliyor, 960 kare ağır çekimde 720p video kaydedebiliyorsunuz. Yine 30 kare ölçüsünde 4K video kayıt imkanı da arka kamerada mevcut. Buna karşılık ön kamera ile de 30 kare 1080p video kaydı yapabiliyorsunuz.
Buraya kadar teknik olarak kameraları tanıdıktan sonra şimdi gelelim kamera arayüzüne ve çekim aşamalarına.
Öncelikle ana kamera ile 48 MP ölçüsünde fotoğraf çekebilmek için kamera arayüzünde hemen yan taraftan bunu Ultra 48 MP şeklinde seçmeniz gerektiğini söyleyelim. Aksi halde yapacağınız çekimler otomatik olarak 3000x4000 piksel çözünürlüğünde, yani 12 MP olacak. Buna bağlı olarak da fotoğraflara yaklaştığınızda detaya çok inemeyeceksiniz. Ancak pratikte bunun karşılığı pek yok zaten. Her iki çekimde de bakıldığında telefonun çektiği fotoğraflar gayet iyi seviyede görünürken, özellikle iyi ışık altında oldukça başarılı karelere imza atabiliyor realme 5 Pro. Fotoğraf örneklerine geleceğiz.
Kamera arayüzünde Video, Fotoğraf ve Portre şeklinde 3 ana kategori yer alıyor. Portre modundan arka kamerada olduğu gibi ön kamerada da faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca yan taraftaki ayar menüsünde Gece Manzarası, Panorama, Uzman, Zaman Atlaması, Ağır Çekim ve Ultra Makro şeklinde seçenekleriniz de yer alıyor. Makro çekimlere atanmış makro kamerasının iyi iş çıkarttığını söylemek gayet mümkün. Makro lensin sabit odak mesafesi 4 cm olarak belirlenmiş ki açıkçası bu segment için bu bir ilk diyebiliriz. Özellikle telefonun sınıfına bakıldığında, iyi ışık koşullarında gerçekten detaylı makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz realme 5 Pro ile.
Fotoğraf kategorisinden 1x, 2x, 5x yakınlaştırma yapabildiğiniz kamerada, üstten de geniş açılı kameraya geçiş yapabiliyorsunuz. Telefonda yapay zeka yöntemi ile sahne tanılama özelliği de yer alıyor. İsterseniz bunu yine kamera ayarlarından kapatmanız mümkün.
realme 5 Pro Nasıl Fotoğraf Çekiyor?
Şimdi gelelim realme 5 Pro ile çektiğimiz fotoğraflara. Açıkçası telefonun kameraları sınıfı dahilinde gayet iyi iş çıkartıyor. Pek çok telefon için söylediğimizi realme 5 Pro için de söyleyebiliriz pek tabii: İyi ışık koşullarında gayet başarılı fotoğraflar çekilebiliyor. Ancak bu segmentte pek çok modelin aksine düşük ışıkta da bu dengeyi iyi tutuyor telefon.
Düşük ışıkta manzara çekimlerinde 1x ve 2x'te güzel fotoğraf yakalayabilen telefon, elbette 5x ve 10x gibi ileri seviyelerde işi kotaramayabiliyor. Ancak bunlardan gündüz çekimlerinde yine mümkün mertebe faydalanabiliyorsunuz.
Düşük ışık koşullarında yine çekim yaparken dinamik aralık genellikle yüksek olurken, eğer çevre ışıklandırması kötü ise gece çekimlerinde grenlerle karşılaşacaksınız. Yine hareketli şehir ışıkları da devreye girince fotoğraf kalitesi olumsuz etkilenebiliyor.
Portre fotoğraflarında kenar kesimlerini güzel yapabilen telefon selfie konusunda hassas kullanıcıların sevecekleri bir telefon olacaktır diye düşünüyoruz. Yüz güzelliği modu bulunan ön kamerada ayrıca gece modu da yer alıyor. Bu sayede gece modunu açtığınızda ön kameranın düşük ışıkta yaptığı çekimlerin bir nebze de olsa kotarıldığını söyleyebiliriz.
Stabil ışık altında ise kameralarının hakkını verdiğini göreceksiniz telefonun. Eğer bir de güzel ışık altında makro fotoğraf çekeyim derseniz, gayet güzel sonuçlarla karşılaşacağınızı yekten söyleyebiliriz. Elbette makro moddan iyi derecede faydalanmak için iyi ışık şartının olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor.
realme 5 Pro ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, sonuç olarak realme 5 Pro, tutarlı performansı, ortalamanın üzerinde pil ömrü, güvenilir kameraları sayesinde 2000 TL altı fiyat bandı için en iyi akıllı telefonlardan biri oluyor. Piyasada şu an 1899 TL fiyatla bulunsa da, biraz araştırdığınızda biraz daha aşağı fiyatlara bulabiliyorsunuz telefonu. Bu fiyat segmenti için fiyat/performans oranıyla gerçekten önemli bir yarışmacı olduğunu belirtmek lazım. Mesela yakın fiyatlı rakiplerinden Samsung Galaxy A30s ile kıyaslarsak, realme 5 Pro'da daha geniş hafıza, daha yüksek ekran çözünürlüğü, 4K video kaydı ve daha yüksek performans artıları bulunuyor. Bu nedenle açık ve net şekilde 2500 TL'niz var ise Xiaomi Redmi 8 Pro, eğer yoksa realme 5 Pro modelini mercek altına almanızı önerdiğimizi de buradan yekten söyleyerek incelememizi tamamlayabiliriz.
CHIP Online Notu: %90
ARTILAR
+ Snapdragon 712 işlemci
+ Çok yönlü 4'lü kamera kurulumu
+ Geniş batarya
+ VOOC 3.0 ile hızlı şarj
+ microSD kart desteği
+ 3.5 mm kulaklık girişi
+ Su sıçramalarına dayanıklı
EKSİLER
- NFC yok
- Plastik yapı
- Parmak izi tutuyor
Kimler realme 5 Pro Satın Almalı?
Bütçesi 2000 TL'nin üzerine çıkamayan kullanıcılar için realme 5 Pro modeli iyi bir fiyat/performans cihazı olacak.
realme 5 Pro Alternatifleri Neler?
realme 5 Pro'ya yakın fiyatlı Samsung Galaxy A30s modeli de değerlendirilebilir. Fiyat larak biraz daha yukarı çıkabiliyorsanız Xiaomi Redmi Note 8 Pro iyi bir alternatif olacaktır.
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