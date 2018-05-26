Red Bull Basement Festivalinin ardında...
Red Bull Basement Festival genç girişimcilere ve öğrencilere ufuk açan bir yol haritası sundu
Sosyal etkiyi artıran, teknolojik ve yenilikçi fikirleri ortaya çıkaran ve destekleyen Red Bull Basement Festival, 25 Mayıs Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlendi. Teknoloji, tasarım ve sosyal etki temalarıyla girişimci ve girişimci adaylarının noktaları birleştirmesine olanak sağlayan festival, girişimcilik eko sisteminden önemli isimleri ağırladı. Dijital dönüşümü ele alan Yüce Zerey'in ana konuşmacılardan biri olduğu festivalde 500'ün üzerinde katılımcı vardı. Festivalde ayrıca bozuk elektronik eşyaların tamir edildiği bir alan da açıldı. ATÖLYE ekibi ile ortaklaşa düzenlenen 'Red Bull Basement - Cafe Réparo' bölümünde bozuk ev aletleri tamir edildi.
Geçtiğimiz yıl oturum ve atölyeler serisi olarak düzenlenen Red Bull Basement, bu yıl etkisini artırarak bir festivale dönüştü. 25 Mayıs 2018 Cuma gününü teknoloji, tasarım ve sosyal etki ele alındı. Ücretsiz gerçekleşen festivale genç girişimciler yoğun ilgi gösterirken, festival kapsamında düzenlenen atölye ve tanışma kokteyli yeni bağlantılar kurmak isteyen girişimcilere önemli bir fırsat sundu.
Yüce Zerey dijital dönüşümü anlattı
Üç bölüme ayrılan konuşmalar serisinin ilk bölümünde Türkiye Girişimcilik Vakfı'ndan Mehru Akgül'ün ilham dolu sözlerinden faydalanan genç girişimciler, Teknoloji ve Girişimcilik geleceğimizi nasıl kuracak sorusuna yanıt arayan Hello Tomorrow kurucusu Timur Topalgökçeli'yi dinlediler. "Sosyal obje tasarlamak" başlıklı konuşmasıyla tasarım alanındaki tecrübelerini aktaran ATÖLYE kurucu ortaklarından Engin Ayaz'ın hemen ardından Reflect'in kurucusu Eray Erdoğan sosyal etki yaratmayı anlattı.
Saat 12.00'da gerçekleşen ana konuşmalar serisi Sertaç Taşdelen'in günde 1 Milyon fal bakan uygulaması Faladdin ile başladı. Taşdelen'in ardından sahneye gelen İsveç'te düzenlenen Red Bull Basement'ta ödüllendirilen girişim Ecobloom'dan Hamza Qadoimi oldu. Qadoimi, girişimlerinin hikayesini anlattıktan sonra sahneyi hepsiburada.com CMO'su Yüce Zerey aldı.
Festivalin üçüncü bölümünde girişimcilerin gelecekteki oyun kitabı ele alındı. Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi'nden Oğuzhan Aygören, belirsizlik döneminde girişimcilerin nasıl davranması gerektiğini öngören konuşmasıyla önlem önerilerini paylaştı.
Red Bull Amaphiko platformunda yer alan sosyal girişimlerden biri olan Tarlamvar'dan Sonat Kaymaz, topluluk yaratacak hareketi başlatmanın zorluklarından bahsederken, Otizmli çocukların eğitimine önemli katkılarda bulunan Otsimo'dan Cihan Oklab ve Batuhan Karakuş, değer yaratan kararları, girişimciliğe atfedilen sosyal değeri anlattı.
Gün boyu onarımla onlarca eşya kurtarıldı
ATÖLYE ekibinin işbirliğiyle hayata geçirilen ve bahçede yer alan Red Bull Basement - Cafe Réparo, bozuk ev eşyalarını tamir etti. Katılımcıların getirdiği çalışmayan eşyaları onaran ekip, bozuk eşya çöplüğünü azaltarak çevreye katkıda bulundu.
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