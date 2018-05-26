Red Bull Basement Festivalinin ardında...

Red Bull Basement Festival genç girişimcilere ve öğrencilere ufuk açan bir yol haritası sundu

Oynat Ecobloom mercek altında Redbull Basement festivalini adım adım takip ettik, Red Bull Basement 2017'yi kazanan projenin mimarı Hamza Quadoumi ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.

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