Red Dead Online Tam Gaz Büyüyor!
Red Dead Online'ın şimdiden yakaladığı başarı, GTA Online'ın yakaladığı başarıyı bile geride bırakacağını gösteriyor!
- Levent Öztürk
Red Dead Online için durum oldukça iyi gözüküyor. Take-Two lideri Strauss Zelnick, Red Dead redemption 2'nin çok oyunculu parçasının, tarihinin aynı noktasında GTA Online'ın olduğundan daha iyi bir performansa sahip olduğunu söyledi. Karşılaştırmada kullanılan kriter için (oyuncu sayısı veya kazanılan para gibi) bir açıklama yapılmış olmasa da, GTA Online'ın halen firma için büyük bir gelir kaynağı olarak görüldüğü kesin ve bu durumun firma için çok iyi bir haber olduğu söylenebilir.
Ancak oyun, doğrudan satılan kopya anlamında muhtemelen GTA5'i geçmeyi başaramayacak. Zelnick, şu ana kadar 24 milyon RDR2 kopyası satıldığını söylüyor. Buna karşılık GTA 5 ise Eylül 2013 çıkışı ve Ağustos 2014 arasında daha fazla satmayı başarmıştı.
RDO'nun başarılı olması da büyük bir sürpriz sayılmaz. GTA Online, takipçilerin bir Red Dead karşılığı için heyecanlanmalarına sebep oldu ve Rockstar, GTA'nın erken dönemde yaşadığı sorunların bazılarından kaçınmayı başardı. Şu noktada asıl soru ise, Red Dead'in kazandığı momentumu sürdürmeyi başarıp başaramayacağı.
Potansiyelin büyük olduğu ise kesin. Zelnick, RDO'nun beta testi sürecini bu çeyrek içerisinde veya önümüzdeki iki ay içerisinde terk edeceğini söyledi. Bu da firmanın odağının oyunun temel özelliklerinin geliştirilmesinden oyunun genişletilmesine doğru değişebileceği anlamına geliyor. Bu gelişimin sonucu olarak da oyun hakkında kararsız olan kişilerin Vahşi Batı deneyimine katılmaları söz konusu olabilir...
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