Red Hydrogen One'ın Özellikleri Ortaya Çıkıyor
Red Hydrogen One sızıntısı, gizemli akıllı telefon hakkında daha fazla bilgi veriyor. Özellikler ilgi çekici, ama ne zaman göreceğiz?
Duyurulmasının üzerinden uzunca bir vakit geçmiş olmasına rağmen, Red Hydrogen One hakkında hala çok fazla resmi bilgi mevcut değil. Ancak bir dizi özelliğin ortaya çıkması, yeni telefon hakkında fikir veriyor.
Teknik özellikler Android Central tarafından ele geçirilen bir infografikten geliyor. Sızıntıya göre cihazın 6GB RAM, 128 GB depolama alanı, bir microSD kart yuvası, çift 8.3MP ön kameralar ve çift 12.3MP arka kamera ile gelecek.
Telefonun üst kısmında bir kulaklık jakı, altında bir USB-C portu, sağda fiziksel kamera tuşu ve aynı şekilde bir güç tuşu da dahil olmak üzere çeşitli tasarım ipuçları alıyoruz. Ayrıca bu güç tuşu entegre parmak izi tarayıcısına da sahip olacak.
Buraya kadar olan özelliklerin hiçbiri çığır açıcı değil, ancak sırada ekran var...
Sızıntıda "5.7 inçlik 2B ve Holografik H4V LCD" ekranı olarak listelenen bilgi, cep telefonunun 3D görseller sunabileceğini iddia ediyor - yine de bunun kanıtını görememekteyiz.
Motorola Z serisindeki MotoMods modelinde gördüğümüz gibi, telefona modüler genişleme seçeneği sunan bir pogo konnektörü de var.
Red Hydrogen One hakkındaki artık en büyük sorulardan biri piyasaya çıkış tarihi. Aslen 2018 'Yaz' sezonunda (Haziran-Eylül) çıkması bekleniyordu. Ancak tarihin ertelendiği açıklanmıştı. Kısacası, telefonun satışa ne zaman çıkacağı henüz belli değil.
Yavuz Alp Şimşek
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