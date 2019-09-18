Richard Stallman, Özgür Yazılım Vakfı'nı Bıraktı

GNU'nun sahibi ve Özgür Yazılım Vakfı'nın kurucusu olan Richard Stallman, bir cinsel istismar olayıyla ilgili yaptığı yorumlar üzerine yerinden oldu!

Richard Stallman, Özgür Yazılım Vakfı'nı Bıraktı

GNU işletim sisteminin ve büyük etki oluşturan GNU manifestosunun sahibi Richard Stallman, Özgür Yazılım Vakfı'nın başkanlığını bıraktı. Açık kaynak topluluğunu şok eden gelişme, Stallman'ın Jeffery Epstein ve onun "seks kölesi" olduğunu iddia eden kurbanı Virginia Giuffre hakkında bir eposta konu başlığında yazdıkları nedeniyle yaşandı.

Richard Stallman'ın Medium'da paylaşılan yorumları, Stallman'ın Giuffre'nin başına gelenleri önemsizleştirdiği izlenimi bırakıyor. Yorumlara göre Stallman, Giuffre'nin suiistimal edilmesinin gerçekten bir cinsel saldırı olup olmadığı konusunda emin görünmüyor. Jeffery Epstein'in duruşmayı beklerken hapiste kendini öldürdüğünü hatırlatalım. İlginç bir ayrıntı ise Giuffre istismar iddialarının "yüzde 99" doğru olduğunu söylerken, kendi avukatlarının bazı iddiaların "kurgusal" olduğunu söylemesiydi.

Stallman'ın söyledikleri üzerine kınamalar ardı ardına gelirken Özgür Yazılım Vakfı, Stallman'ın vakfın başkanlığından ve yönetim kurulundan ayrıldığını açıkladı.

GNU Manifestosu, Richard Stallman tarafından yazılmış ve 1985'te yayınlanmıştı. Birçok çevre, özgür yazılım hareketinin temel öğelerinden birinin Stallman olduğunu kabul ediyor. Stallman'a göre özel yazılımlar kullanıcıları ikiye bölüp, birbirlerine yardım etmelerini engellerken, açık kaynak kodlu yazılım, herkesin faydalanmasını ve kanunları çiğnemeden kod paylaşmayı sağlıyor.

Linux ve Libre Office'in var olmasında bu manifestonun büyük yeri bulunuyor. Stallman'ın son günlerdeki davranışlarının topluluk içerisindeki itibarına gölge getirmesi, oldukça üzücü.

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