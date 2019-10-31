Rus Kartalının Göçü, Pahalıya Patladı!
Bozkır kartallarının göç desenlerini inceleyen ekip, beklenmeyen bir göç hareketi ile bir anda bütçeyi aştı!
Bozkır kartallarının göçlerini takip eden Rus bilim insanları, yüklü bir telefon faturası ile karşı karşıyalar. R.R.R. Koruma Ağı bilim insanları, göç uçuşu desenlerini incelemek amacı ile 13 kartala SMS ileticiler bağladı. Amaçları, Rusya'daki nesli tehlikede olan kartal nüfusunun karşılaştığı olası tehditleri daha iyi anlamaktı.
Kuşlar günde dört defa göç ederken, bilim insanları SMS mesajları ile konumlarını öğreniyorlardı. BBC News'in belirttiğine göre kuşların ulaştıkları noktaların görülmesi için de uydu fotoğrafları kullanılmaktaydı. Her SMS gönderimi ile Rus telefon firması MegaFon, bilim insanlarına fatura kesiyordu.
Ancak bilim insanlarının hesaba katmadıkları şey, kuşlardan birinin sınırların dışına çıkarak Kazakistan'dan İran'a uçmasıydı ve tahmin edilebileceği gibi bu uçuş, oldukça pahalıya patladı.
Kuştan gelen mesaj yağmurunun her biri 49 rubleye (yaklaşık 4,4 TL) mal oldu ve bu da beklenen fiyatın beş katından daha fazlaydı. Bunun sonucunda da projenin bütçesi aşılmış oldu.
Ancak R.R.R. Koruma Ağı ekibi için çalışma henüz sona ermiş değil. Ekip, masrafları karşılamak için bir kamu kaynağı kampanyası başlattı ve MegaFon da ücretlerin bir kısmını iade etmeyi ve çalışmanın devam edebilmesi için ekibe özel bir fiyat sunmayı önerdi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın