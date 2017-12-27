Rusya Kadirov hesabı için ABD'den cevap bekliyor
Çeçen lider Kadirov'un Instagram hesabının kapatılmasının ardından Roskomnadzor ABD'den cevap bekliyor...
Rus destekli Çeçen lider Ramazan Kadirov'un Facebook ve Instagram hesapları bu hafta sonunda iptal edildi ve görünene göre Kremlin şu anda bu durumu sorguluyor.
The Guardian'ın söylediğine göre Rus internet düzenleyicisi Roskomnadzor Kadirov'un hesaplarının kaldırılması için bir cevap bekliyor ancak bu cevabın, muhtemelen iddia edilen insan hakları ihlalleri için liderin üzerine yığılan ABD cezaları. Kadirov'un Rus dilindeki Instagram hesabının 3 milyondan fazla ve Facebook hesabının 75000'in üzerinde takipçisi var. Bu kaldırmaya cevap olarak Kadirov, takipçilerini Çeçen sosyal medya ağı Mylistory'ye yöneltmiş durumda. Gönderdiği mesajda Kadirov, Çeçenya'nın yeni yıl ile beraber yeni bir sosyal ağa sahip olacağını ve bu ağın hiçbir şekilde "denizaşırına" göre aşağı olmadığını söylemekte.
Tabi ki Mylistory şu anda Instagram'ın bir rakibinden ziyade, daha az özellikli ve daha çok reklamlı, kayıt olmak için Rusça adresli bir App Store veya Google Play hesabı gerektiren bir Instagram klonu gibi görünüyor ancak burada önemli olan noktanın bu olduğunu söylemek pek mümkün değil.
Yerel haber sitesi Caucasion Knot'un söylediğine göre Kadirov, İçişleri Bakanı ve Çeçenya Savcılığı'nın hesaplarını taşımasından beri yaklaşık olarak 30.000 kişi Mylistory hesabına sahip durumda. Çeçen parlamento üyeleri ise bir boykot kadarı almış durumdalar.
Sonuç ne olursa olsun, Kadirov'un Instagram hesabının engellenmesi gerilimi arttırmış gibi görünüyor ancak ABD-Rusya arasında yükselen tansiyonun bu evresinin genel anlamda ne kadar önemli olduğu henüz belli değil.
Levent Öztürk
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