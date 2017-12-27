Rusya Kadirov hesabı için ABD'den cevap bekliyor

Çeçen lider Kadirov'un Instagram hesabının kapatılmasının ardından Roskomnadzor ABD'den cevap bekliyor...

Kadirov'un hesabının engellenmesi ile beraber...

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