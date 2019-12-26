Rusya'nın "Ulusal İnterneti" Testleri Geçti!

Rusya, ulusal internet alternatifi Runet'in başarılı bir testten geçtiğini duyurdu. Söylenilene göre testler 23 Aralık tarihinde gerçekleştirildi ve ağın stabilitesini sağlamayı hedefliyordu. Rusya'nın İletişim Bakanlığı'ndan Alexey Sokolov bu testin, ülkenin "bir tehdit durumunda devreye girecek" ağın sağlamlığını korumaya hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.
Sokolov, bu testler ile beraber ortaya çıkan bir risk veya tehdit durumunda hem otoritelerin hem de telekom operatörlerinin, Rusya Federasyonu'nda düzgün bir şekilde çalışan internet ağı olmasını sağlamak açsından önemli olduğunu söylüyor.
Ağ üzerinde yapılan çeşitli testlerin arasında ağın dış güçlere karşı bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak, pek çok hücresel ağ üzerinde paylaşılan kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve benzerleri yer alıyordu. Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) giderek daha önemli hale gelmesinin beklenmesi sebebiyle de hükümet, IoT cihazlarının karşılaşacakları riskleri inceleyerek bunları en aza indirme yöntemlerini araştırıyor.
Runet için yapılan eleştirilerin başında, bu girişim ile Rusya hükümetinin, ülke içerisinde yayınlanan içerikler üzerinde çok daha büyük bir kontrole sahip olabilecek olması geliyor. Rusya'nın Çin'in izinden giderek gelecekte popüler internet hizmetleri için yerel alternatifler geliştirmesi de mümkün gözüküyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın