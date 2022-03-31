@RUTankerTracker ile Rus Petrol Tankerlerini Takip Edin!

En başta her şey, Elon Musk'ın jetini takip etmekle başladı... Sonra Rus jetlerini takip etmeye başladık. Ve şimdi sıra, Rus petrol tankeri takipçisine geldi...
Yeni araç, Rus limanlarından ayrılan petrol ve gaz tankerlerinin hareketleri hakkında tweet göndermek için kamuya açık verilerden yararlanan ve otomatik bir bot oluşturan Greenpeace İngiltere'deki veri bilimcilerinden geliyor. Greenpeace, bu araç ile amacın, Rusya'nın Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı körüklemeye yardımcı olan ana gelir kaynaklarından birini kesmek olduğunu söylüyor.
Rusya, petrol ve gazdan kayda değer bir gelir elde ediyor ve federal bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ı fosil yakıt gelirlerine dayanıyor. Temel olarak bu durum, sözleşmeleri yerine getiren tankerlerin Rusya'nın savaş makinesine katkıda bulunduğu anlamına geliyor. Greenpeace, Rus limanlarına yanaşan tankerlerin geldikleri yeri, kimliği ve varış yerini tweet'leyerek, şirketleri ve ülkeleri ülkeden petrol ve gaz alımlarından utandırarak kaçındırmayı umuyor.
Welcome to the #RussianTankerTracker bot!— Russian Tanker Tracker (@RUTankerTracker) March 11, 2022
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Greenpeace İngiltere'de bir petrol kampanyacısı olan Georgia Whitaker, Protocol'e verdiği demeçte, "Bu, politik olarak vurgulanması gereken gerçekten önemli bir ikiyüzlülük" dedi ve devam etti: "Politikacılar tüm doğru şeyleri söylüyorlar, ancak bunu eyleme geçirmiyorlar." Greenpeace, eylemcilerin İsveç'e gitmekte olan bir tankerin yönünü değiştirdiğini de söylüyor.
Tabii ki bu taşımaların hiçbiri henüz yasa dışı değil. Twitter botu, 11 Mart'ta, Başkan Joe Biden'ın Rus petrol ve gazı ithalatını yasaklayan bir yürütme emrini duyurmasından birkaç gün sonra başlatıldı. Yürütme emriyle Biden yönetimi, yeni sözleşmeleri derhal yürürlüğe koymayı yasakladı ve mevcut siparişleri teslimatın tamamlanması için 45 gün verdi.
İngiltere hükümeti, Rus fosil yakıtlarının satın alınmasını aşamalı olarak kaldıracağını söyledi, ancak alıcılara işlerini düzene koymaları için yıl sonuna kadar süre verdi. Henüz hiçbir AB ülkesi, Rus petrol veya gazına yönelik yasakları yürürlüğe koymadı.
Ancak bot, genel halk tarafından görülemeyen bir şekilde çalışmaya eğilimli bir sektöre benzeri görülmemiş bir şeffaflık sağlıyor. @RUTankerTracker botu, bir uçuş izleme web sitesinin nakliye eşdeğeri olan MarineTraffic'ten gelen verileri kullanıyor. Site, tüm büyük gemilerin (300 tondan büyük) veya yolcu gemilerinin kullanması gereken otomatik tanımlama sistemini (AIS) kullanıyor. Ayrıca Greenpeace veri bilimcileri, bir geminin kargosunu ve varış yerini belirlemeye yardımcı olmak için Bloomberg ve Refinitiv gibi finansal veri kaynaklarını da kullanıyor.
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