@RUTankerTracker ile Rus Petrol Tankerlerini Takip Edin!

Önce Elon Musk'ın jetini takip ettik, sonra da Rus oligarkların jetlerini... Ve şimdi sıra, Rus petrol tankerlerini takip etmeye geldi. @RUTankerTracker Twitter botu Greenpeace tarafından destekleniyor ve Rusya'dan petrol almaya devam eden ülkeleri utandırmayı amaçlıyor.

31 Mart 2022 11:02

Levent Öztürk