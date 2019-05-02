Ryan "Deadpool" Reynolds'tan Esprili İddia!
Hollywood'un en sempatik oyuncularından biri olan ve Deadpool serisindeki baş rolüyle zirveye ulaşan Ryan Reynolds'tan ilginç Pikachu iddiası...
- Barış Terun
Ryan Reynolds, Hollywood'un en popüler ve cana yakın isimlerinden biri. Şimdiden kült olmuş Deadpool ikilemesinde; "Deadpool" karakterini canlandıran Ryan Reynolds adeta küllerinden yeniden yoğdu. X-Men Origins: Wolverine, Green Lantern (Yeşil Fener), Blade Trinity, R.I.P.D gibi filmlerde, uzmanlar tarafından yerden yere vurulan Reynolds, Deadpool filmlerinde dipteki konumundan zirveye tırmandı. Deadpool 3 şimdiden onaylandı ve kısa süre içerisinde yapım sürecine başlayacak.
Ryan Reynolds, Mayıs ayında gösterime girecek Detective Pikachu filminde, Pikachu'ya sesiyle hayat verecek. Pokemon evreninin açık ara en popüler cep canavarı olan Pikachu, bu filmde zekasını konuşturacak. Rob Letterman tarafından yönetilen film uyarlamasında Ryan Reynolds'a; Bill Nighy (Karayip Korsanları serisinde Davy Jones olarak karşımıza çıkmıştı), Son Samuray ve Inception gibi filmlerde önemli roller üstlenen Ken Watanabe, Kathryn Newton ve Karan Soni gibi tanıdık isimler eşlik edecek.
Ryan Reynolds, Detective Pikachu beyaz perdeye yansımadan kısa süre önce, bolca mizah içeren açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun "Deadpool ve Pikachu karşılaşırsa kim kazanır?" yönündeki sorusuna "Seni seçtim Pikachu" diye cevap veren Reynolds, seslendirdiği karakterin fazlasıyla güçlü olduğunu vurguladı.
Kurgusal evrenleri derinlemesine incelersek, durum pek de böyle değil. Pikachu kendinin çok daha gelişmiş bir versiyonu olan Raichu'yu, iki yetişkin erkek ve bir konuşan kediden oluşan Roket Takımı'nı, hatta devasa bir kaya canavarını mağlup etmeyi başarmış olabilir. Hatta muazzam hızıyla Deadpool'un darbelerinden de kolayca kurtulabilir. Lakin Deadpool'a ne kadar şimşek yağdırırsa yağdırsan, birkaç saniyenin ardından Deadpool ayağa kalkacaktır. Pikachu yorulup enerjisini tükettiğinde de, Deadpool tam gücüyle onu bekliyor olacak.
Elbette böyle bir karşılaşma asla gerçekleşmeyecek ama Ryan Reynolds'un sempatik hareketleri ve esprili açıklamaları; kurgusal evrenlerin hayranlarının kafasında daima soru işareti uyandıracak. Reynolds'un, yeni projesi için muhteşem bir halkla ilişkiler çalışması yürüttüğünü de söyleyebiliriz.
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