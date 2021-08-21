Sahte Kripto Para Uygulamaları, Google Play Store'da Cirit Atıyor!

Siber güvenlik araştırmacıları, Google'ın Play Store'dan kendilerini yanlış bir şekilde kripto madenciliği hizmetleri olarak tanıtan kötü amaçlı uygulamaları çıkarmasına yardımcı oldu. Güvenlik firması Trend Micro, kullanıcılardan var olmayan bulut madenciliği operasyonları için ödeme yapmalarını isteyen bu tür sekiz Android uygulamasını tespit etti.
Trend Micro'da Mobil Tehdit Analisti Cifer Fang, "Analiz sonucunda, bu kötü amaçlı uygulamaların yalnızca kurbanları reklam izlemeleri, aylık ortalama 15 ABD doları olan abonelik hizmetleri için ödeme yapmaları karşılığında madencilik yeteneklerini artırma vaadi ile kandırdığını keşfettik" diyor.
Play Store'da kripto para çılgınlığından para kazanmayı ümit eden dolandırıcılık uygulamalarına ilk kez rastlanmıyor. Sadece geçtiğimiz ay bu tür 170 uygulama tespit edildi. Google, Trend Micro tarafından uyarıldıktan sonra hızla uygulamaları kaldırdı. Ancak bu, buzdağının sadece görünen yüzü. Fang, "Trend Micro Mobile App Reputation Service (MARS) verilerine dayanarak, 120'den fazla sahte kripto para madenciliği uygulaması hala bulunduğunu söylüyoruz. Temmuz 2020'den Temmuz 2021'e kadar dünya çapında 4.500'den fazla kullanıcı bu uygulamalardan etkilendi" diyor.
Bazı kötü amaçlı uygulamalar önlemlere rağmen Play Store'a girebiliyor. Bu yüzden kullanıcılara yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama indirmeleri ve kaynakları doğrulamak için önce araştırma yapmaları öneriliyor.
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