Samsung'dan 150 MP Nonacell Sensör Hamlesi

Samsung, son akıllı telefonu Galaxy S20 Ultra'da ISOCELL Bright HM1 sensörü kullanmış ve bununla berabet 100x'e kadar dijital yakınlaşmaya olanak sağlamıştı. İddiaya göre Güney Koreli şirket, Nonacell teknolojisini kullanan bu kameraya şimdi bir ekleme daha yapma peşinde.
ISOCELL Bright HM1, daha önce Galaxy S20 Ultra'da olduğu gibi yıl içinde Xiaomi Mi Mix Alpha ve Mi Note 10 modellerinde de karşımıza çıkmıştı. 108 MP'lik çekim yapabilen bu kamera oldukça başarılı yeteneklere sahip, ancak Samsung yeni kamerasında işleri daha ileri boyuta taşımayı düşünüyor gibi.
Twetter üzerinden ortaya çıkan bir iddiaya göre Samsung, 150 MP, 1" ve Nonacell teknolojisi içeren bir kamera üzerinde çalışıyor. Yeni kameranın yalnızca üst seviye amiral gemisi akıllı telefonlarda yer alacağı bilgisi de paylaşılırken, bu sensörün ilk kez Xiaomi akıllı telefonunda kullanılacağı da öne sürülüyor.
Xiaomi'nin 2020 yılının son çeyreğinde, yani sonbahar aylarında piyasaya süreceği Snapdragon 875 işlemcinin kullanılacağı amiral gemisi bir modelinde, Samsung'un 150 MP'lik kamerası olacağı iddialar arasında.
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