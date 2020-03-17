Samsung'dan 150 MP Nonacell Sensör Hamlesi

Kameralarda 0.1 MP'den gelip 100 MP'i aştığımız şu günlerde Samsung daha fazlasını istiyor. Güney Koreli şirketin 150 MP kamera çalışmalarına başladığı iddia edildi.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'dan 150 MP Nonacell Sensör Hamlesi

Samsung, son akıllı telefonu Galaxy S20 Ultra'da ISOCELL Bright HM1 sensörü kullanmış ve bununla berabet 100x'e kadar dijital yakınlaşmaya olanak sağlamıştı. İddiaya göre Güney Koreli şirket, Nonacell teknolojisini kullanan bu kameraya şimdi bir ekleme daha yapma peşinde.

ISOCELL Bright HM1, daha önce Galaxy S20 Ultra'da olduğu gibi yıl içinde Xiaomi Mi Mix Alpha ve Mi Note 10 modellerinde de karşımıza çıkmıştı. 108 MP'lik çekim yapabilen bu kamera oldukça başarılı yeteneklere sahip, ancak Samsung yeni kamerasında işleri daha ileri boyuta taşımayı düşünüyor gibi.

Twetter üzerinden ortaya çıkan bir iddiaya göre Samsung, 150 MP, 1" ve Nonacell teknolojisi içeren bir kamera üzerinde çalışıyor. Yeni kameranın yalnızca üst seviye amiral gemisi akıllı telefonlarda yer alacağı bilgisi de paylaşılırken, bu sensörün ilk kez Xiaomi akıllı telefonunda kullanılacağı da öne sürülüyor.

Xiaomi'nin 2020 yılının son çeyreğinde, yani sonbahar aylarında piyasaya süreceği Snapdragon 875 işlemcinin kullanılacağı amiral gemisi bir modelinde, Samsung'un 150 MP'lik kamerası olacağı iddialar arasında.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Mart 2020 kataloğunda uygun fiyatla HP Notebook sürprizi
MEB duyurdu: Sürücü kursu sınavları ertelendi
19 Mart 2020 A101 kataloğunda neler var? İşte teknolojik ürünler
NBA oyuncusu Rudy Gobert'te Corona Virüs tespit edildi
Günün En çok Okunanları
Corona Virüsü, Netflix'i de Harekete Geçirdi
Uzmanlardan en net cevap geldi: Virüs hangi yüzeyde ne kadar yaşar?
İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Ultra İnce Laptop!
MacBook Pro'lara Touch Bar Yerine In-Air Sensing Strip Gelecek!
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalı?

 

 