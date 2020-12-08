Samsung'un 2021 Yılında Tanıtacağı Katlanabilir Telefonları Belli Oldu

Samsung, 2021 yılında hangi katlanabilir akıllı telefonları tanıtacak? Koreli devin programı belli oldu. Yeni telefonların arasında, uygun fiyatlı olması beklenen Galaxy Z Fold Lite da var.