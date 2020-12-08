Samsung'un 2021 Yılında Tanıtacağı Katlanabilir Telefonları Belli Oldu

Samsung, 2020 yılında katlanabilir telefon kategorisinde büyük başarıya imza attı, ancak elbette şirketin 2021 yılında daha fazlasını ortaya koyması bekleniyor. Güney Kore'den gelen yeni bir rapor ise, önümüzdeki katlanabilir telefonlar açısından sene Samsung'dan bekleyeceklerimiz konusunda fikir veriyor.
The Elec'e göre Samsung, 2021'in ilk çeyreğinde Z Fold'a göre daha uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold Lite'ı piyasaya sürecek. Hemen arkasından ise, 2021'in 3'üncü çeyreğinde 2 katlanabiir akıllı telefonu daha pazara sürmesi beklenen Samsung, Galaxy Z Flip 2 ve Galaxy Z Fold 3 amiral gemilerini de tanıtacak.
Bunların yanında kapaklı tasarımı benimseyen Galaxy Z Flip'in daha uygun fiyatlı bir modeli olarak Galaxy Z Flip Lite'ın da önümüzdeki yıl tanıtacağı söyleniyor. Ancak bu konuda henüz pek kaynak yok.
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