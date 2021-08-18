Samsung Bu Sene Kaç Adet Galaxy Z Fold3 Satmayı Planlıyor?

Samsung'un henüz tanıttığı yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold3 satışa çıktı. Yeni özelliklerle beraber gelen yeni telefon hakkında oldukça umutlu olan Güney Koreli şirket, bu yıl içinde satmak istediği Galaxy Z Fold3 hakkında bilgi verdi.
Alınan bilgilere göre şirket bu yıl içinde 6.5 milyon adet Galaxy Z Fold3 satmayı planlıyor. Bu rakam, özellikle bahsi geçen cihazın bir katlanabilir akıllı telefon olduğu düşünüldüğünde kulağa biraz yüksek gelebilir, zira katlanabilir akıllı telefon pazarı henüz geleneksel akıllı telefonlara kıyasla yaygınlık kazanmış değil. Ancak şirket bu konuda oldukça pozitif.
Samsung Mobil İletişim Başkan Yardımcısı Byran Choi, tanıtımın arkasından yapılan röportajda bunu doğrulayarak, birçok anketin katlanabilir akıllı telefonlar için piyasa talebinin 2021 yılı içinde 6.5 milyon üniteye kadar bir satış göreceğini gösterdiğini ve Samsung olarak da bu hacmi pazar talebinin ötesine taşıyacak kapasitede olduklarını söylemiş. Elbette bu rakamın bir kısmı şirketin bir diğer katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip3 tarafından da karşılanabilir. Bakalım Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonlarıyla beklediği başarıya ulaşabilecek mi?
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