Samsung Galaxy A50 ve Galaxy M20 Geliyor
Samsung, Galaxy A50 ve Galaxy M20 modelleri üzerinde çalışıyor. Peki, telefonların özellikleri ne?
Samsung kısa bir süre önce Galaxy A8s modelini duyurmuş ve böylece ilk "delikli" telefonunu da tanıtmıştı. Kısa bir süre içinde de yeni amirali Galaxy S10'u tanıtması beklenen Samsung'un bu yeni telefonunu Mobil Dünya Kongresi'nde göstermesi planlanıyor. Ancak bizim aldığımız duyuma göre Samsung, Galaxy S10'u Mobil Dünya Kongresi'nde göstermeyecek. Hatta Galaxy S10'u bu fuardan öncesinde göreceğimizin altını da çizelim ve şimdi haberin konusu olan telefonlara gelelim.
Evet, Samsung, orta segmentini kuvvetlendirmeyi sürdürüyor. Galaxy A50 ve Galaxy M20 modelleri üzerinde çalışan Güney Koreli şirket, Galaxy M20'yi muhtemelen Galaxy S10'dan daha önce piyasaya sürecek. Ancak Galaxy A50, Mobil Dünya Kongresi'nden sonra satışa sunulacak.
Daha önce hakkında çıkan dedikodulara karşın Galaxy A50'nin bataryası 5000 mAh seviyesinde olmayacak. Bunun yerine telefonda 4000 mAh kapasitesinde bir batarya görmeyi bekliyoruz. Ek olarak, Galaxy A50'de de arka tarafta birden çok kamera yer alacak. Biliyorsunuz, Samsung kamera işini oldukça abarttı. En son Galaxy A9 modeliyle 4 arka kamera sunan şirket, bakalım Galaxy A50'de kaç kamera getirecek. Bunu henüz bilmiyoruz, fakat ana kameranın 24 MP olacağını söyleyebiliriz. Yine Galaxy A50'nin Exynos 7 9610 işlemciden güç alacağını, 4 GB RAM ile 64 GB / 128 GB hafıza seçenekleri bulunduracağını da belirtelim.
Galaxy A50'nin Android 9 Pie ve One UI arabirimiyle kutusundan çıkması bekleniyor. Yine diğer raporlara göre Samsung, Galaxy A50'de ekrana entegre parmak izi sensörünü deneyecek. Elbette tüm bunların doğru olup olmadığını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.
Ercan Uğurlu
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