Samsung'dan, Galaxy A52 ve A72 İçin İddialı Güncelleme Sözü

Samsung nihayet 2021 için yeni orta sınıf akıllı telefonlarını, Galaxy A52 ve Galaxy A72'yi tanıttı. Stereo hoparlörler, su geçirmezlik, dörtlü kamera, yüksek tazeleme hızına sahip ekranlar, daha hızlı işlemciler ve daha büyük pillerle geliyorlar. Peki ama bu telefonlar, Samsung'un 4 yıl güncelleme sözünün neresinde konumlanıyor? Görünüşe bakılırsa Galaxy A52 ve Galaxy A72, yazılım desteği anlamında bile üst düzey akıllı telefonları gibi muamele görecek.
Güney Koreli firma, Galaxy A52 ve Galaxy A72 için üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunacağını duyurdu. Şirket ayrıca ek bir yıl güvenlik yaması sunacak. Dört yıllık yazılım desteği, bu seri için oldukça etkileyici bir özellik. Orta sınıf akıllı telefonlarına bu kadar uzun yazılım güncelleme desteği sunan başka bir Android akıllı telefon markası bulunmuyor. Bu açıdan Galaxy A52, A52 5G ve Galaxy A72 amiral gemisi Galaxy cihazları ile benzerlikler içeriyor.
Geçen yıl şirket, üst düzey akıllı telefonlarına ve bazı orta sınıf telefonlarına üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi sözü vermişti ve bu yıl şirket bu sözü Galaxy A52, A52 5G ve Galaxy A72 için de veriyor.
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