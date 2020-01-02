Samsung Galaxy M21 Yola Çıktı; Geliyor!

Samsung Galaxy M21'e ait yeni bilgilerle birlikte Galaxy M11, M21 ve M31'in renk seçenekleri de ortaya çıktı!

Samsung Galaxy M21 Yola Çıktı; Geliyor!
Samsung Galaxy M20

Samsung'un Galaxy M11 ev Galaxy M31 üzerinde çalıştığı birkaç hafta önce ortaya çıkmıştı. Bu esnada Galaxy M21'in de yolda olduğu söylenmişti.

Şimdi ise Sammobile, kaynaklarına dayanarak Galaxy M21'in gerçekten yolda olduğunu iddia etti. SM-M215F model adına sahi olan Galaxy M21'in 64GB ve 128GB depolama seçenekleriyle geleceği söyleniyor. Galaxy M20, sadece 32GB ve 64GB depolama seçenekleriyle geliyordu, dolayısıyla depolama alanında geliştirme yapacağı açık.

Kutusundan Android 10 ile çıkacağı söylenen telefon, işlemci olarak Exynos 9610 veya 9611'i kullanacak. Sammobile'a göre Galaxy M21'in arka yüzünde üç kamera olacak. Siteye göre telefonların her biri mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelecek, ancak üçüncü renk seçeneği her modelde farklı olacak. Bu nedenle M11'in mor, M21'in yeşil, M31'in ise kırmızı renk seçeneği sunacağı söyleniyor.

Galaxy M11, Galaxy M21 ve Galaxy M31'in çıkış tarihi henüz belli değil. M10 ve M20 geçen sene ocak ayında piyasaya sürülmüştü. Cihazların yeni sürümlerinin de 2020'de aynı günlerde gelmesi şaşırtıcı olmayacak.

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