Samsung Galaxy Note 10 Plus İlk Kez Görüntülendi
Samsung'un yeni amirali Galayx Note 10 Plus, ilk kez görüntülendi! İşte Galaxy Note 10 Plus!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un gelecek ay tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy Note 10 hakkında bugüne kadar çok şey yazıldı, çok şey söylendi. Artık tanıtım tarihi için son viraja girdiğimiz telefon için bugüne kadar Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro olarak 2 farklı modeliyle tanıtılacağı söyleniyordu. Ancak görünen o ki, yeni amiral "Pro" yerine "Plus" olarak karşımıza çıkacak.
Bir YouTube kanalı tarafından fotoğrafları paylaşılan Galaxy Note 10 Plus, ekranın üzerinde bir delik yoluyla kameraya yer veriyor. Arka yüzeyinde de toplam 3 kamera bulunduran Note 10+, kenarlardan yine kıvrımlı hatlara sahip.
Telefonun ekranının üzerinde bir hoparlör ızgarası da görünmüyor. Bu, daha önce de sızıntılarda bahsedildiği gibi, telefonun ses ileten bir ekrana sahip olacağı anlamına geliyor. Benzer özellik hatırlarsanız Huawei P30 Pro modelinde de vardı.
Telefonun sızan görüntülerinde S Pen'e ilişkin herhangi bir görüntü ise ne yazık ki bulunmuyor. S Pen ve diğer tüm özelliklerin açığa çıkması için biraz daha beklememiz gerekecek.
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